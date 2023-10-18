Akbank Telefon Numarası Güncelleme Nasıl Yapılır ?

Akbank telefon numarası güncelleme, ATM’den, şubeden ve Akbank müşteri hizmetlerinden güncelleme yöntemleri kapsamında 3 farklı şekilde yapılır. Bu yöntemler ile yeni telefon numarasının Akbank kayıtlarına geçmesi sağlanırken, eski numara sistemden silinir. Tüm yöntemler hakkında detaylı bilgileri ve nasıl yapıldıklarını alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

Akbank ATM’den Telefon Numarası Güncelleme Nasıl Yapılır?

Akbank’ın ATM’sinden telefon numarasını güncellemek için izlenen adımlar şu şekilde sıralanır:

Kişi, kendisine en yakın olan Akbank ATM’sine Akbank kartı ile gitmelidir.

ATM’ye kartı yerleştirdikten sonra ekrana yansıyan ‘’ Bilgi Güncelleme’’ ve ardından ‘’ Cep telefonu güncelleme’’ menü sekmelerine dokunulur.

İşlem ile panele gelen boşluk üzerine, ATM klavyesinden sahip olunan yeni telefon numarası tuşlanır.

Ekran altında yer alan ‘’kaydet’’ başlığına dokunulur.

Bu adımlar sonunda ekran ana menüye dönüş yapar. Ana menüye dönüş ile yeni cep telefonu numarası otomatik olarak banka sistemine kaydedilir. Kişinin bilgilerinde artık yeni numara yer alır.

Akbank Müşteri Hizmetlerinden Telefon Numarası Nasıl Güncellenir?

Akbank müşteri hizmetlerinden telefon numarası güncellemek için izlenen aşamalar şöyledir:

Cep telefonu ile ‘’ 444 25 25’’ numarası aranır.

İşlem ardından bant kaydı telefonu cevaplar.

Bant kaydının talep ettiği TC kimlik numarası, telefon tuşları ile girilip, ses kaydının ilgili kategorileri sayması beklenir.

İşlem ardından ‘’9’’ rakamı tuşlanıp, Akbank müşteri temsilcisine direk bağlantı sağlanır.

Müşteri temsilcisine ad ve soy ad iletilip, temsilci tarafından güvenlik aşamasını tamamlamak için iletilen belirli sorulara yanıt verilir.

Daha sonra telefon numarası güncellemesi yapılmak istendiği iletilip, yeni numara temsilciye ifade edilir.

Bu aşamalar ardından şubeye gitmeye gerek duymadan Akbank telefon numarası güncelleme işlemi tamamlanır. Bankacılık işlemlerine dair tüm işlemlerde yeni telefon numarası üzerinden işlem yapma aşamasına, görüşmenin hemen ardından başlanır.

Akbank Şubesinden Telefon Numarası Nasıl Güncellenir?

Akbank şubesinde telefon numarasını güncellemek için izlenen adımlar şu şekilde sıralanır:

Kişi kendisine en yakın olan Akbank şubesine, TC kimlik kartı veya nüfus cüzdanı ile ulaşım sağlar.

Müşteri temsilcisi ile görüşmek üzere sıra alınır.

Sıranın gelmesi ile birlikte müşteri temsilcisine TC kimlik kartı iletilip, telefon numarası güncellemesi yapılmak istendiği bildirilir.

Bu kapsamda telefon bilgisinin güncellenmesini talep eden, üzerinde yeni telefon numarasına yer verilen ve ıslak imzayı içeren bir dilekçe yazılarak teslim edilir.

Tüm bu adımların sonunda iletilen yeni cep telefon numarası, Akbank sistemlerine müşteri temsilcisi tarafından aktarılır. Şubeden yapılan güncelleme işlemlerine vakit ayıramayanlar ise müşteri hizmetleri numarasından kolaylık işlem sağlarlar.

Akbank İnternet Bankacılığında Telefon Numarası Nasıl Güncellenir?

Akbank internet bankacılığı ile telefon numarası güncellemek mümkün değildir. Akbank telefon güncelleme işlemleri için ATM, müşteri hizmetlerine bağlantı veya şubeye ziyaret yöntemleri kullanılır. İnternet üzerinden her hangi bir güncelleme hizmeti sunmayan kuruluş, Akbank telefon güncelleme ve internet bankacılığı şifresi güncelleme işlemlerinin her ikisini şubelerinden gerçekleştirir.

Akbank Telefon Numarası Güncelleme Neden Önemlidir?

Akbank telefon numarası güncellemesi, değişen numara üzerinden internet bankacılığı kullanımına devam etmeyi sağladığından önem taşır. Akbank internet bankacılığına giriş sırasında, tek kullanımlık bir şifre kişinin sistemde kayıtlı olan cep telefon numarasına banka tarafından gönderilir. Diğer yandan mobil bankacılık uygulaması üzerinden de işlem yapabilmek için tek kullanımlık şifrenin cep telefonuna alınması gerekir. Bu kapsamda cep telefon numarasının değişmesi durumunda, Akbank telefon numarası güncelleme hizmetinden yararlanılarak, yeni numaranın bankaya bildirilmesi gerekir.