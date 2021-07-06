Akbank çöktü mü? Akbank uygulamasına neden girilmiyor? 6 Temmuz Salı 2021

Akbank kredi kartı neden çekim yapmıyor? akbank internet bankacılığına neden giremiyorum? 6 Temmuz sabah saatlerinde Akbank çöktü mü, Akbank direkt neden giremiyorum sorusuna yanıt arandı. Akbank da yaşanan sistem hatasına müşteriler adeta isyan ederken bir an önce açıklama yapılması beklendi. Akbank internet şube ve mobil uygulaması oturum kapandı hatası veriyor

En çok kullanılan bankalar arasında yer alan Akbank çöktü mü? Akbank neden işlem yapılamıyor. Akbank internet sitesi ve Akbank mobil uygulama erişim sağlanamıyor. Akbank güvenlik nedeniyle oturumunuz çöktü hatası veriyor. Peki Akbank ne zaman düzelecek?

6 Temmuz Salı sabahında Akbank’da yaşanan sistem hatası mobil ve web üzerinden girişlere engel oluyor. Banka müşterileri Akbank internet sitesi ile mobil uygulamaya an itibarı ile erişim sağlayamıyor.

AKBANK ÇÖKTÜ MÜ?

6 Temmuz Salı sabahında Akbank hesabı olanlar ve işlem yapmak isteyenlerin siteye girişlerde sıkıntı yaşadıkları gözlemlendi. Akbank’a giriş yapıldığı esnada “Bu siteye ulaşılamıyor” yazısı dikkatlerden kaçmazken Akbank’dan konu hakkında net bir açıklama gelmedi. Akbank girdiğiizde "Akbank oturumunuz güvenlik nedeniyle sonlandırıldı" isimli hata veriyor. Akbank ne zaman düzelecek, Akbank ne oldu vatandaşlar merak ediyor!

Akbank Oturumunuz güvenlik nedeniyle sonlandırıldı hatası çözümü!

Sabah saatlerinden itibaren Akbank internet şube, Akbank altın hesabı ve Akbank pos hattı çalışmıyor. Hem internet şube, hem mobil uygulamalarda Akbank oturumunuz güvenlik nedeniyle sonlandırıldı, lütfen tekrar deneyin hatası alıyor.

Akbank internet şubesine giremiyorum oturum kapanıyor hatası ne zaman düzelir?

Haftanın ilk günü olması ve bir çok işlemin devam etmesi nedeniyle Akbank gün içerisinde düzelmesi bekleniyor. Hem Akbank Twitter destek ve tüm akbank desteklerden konuyla ilgili binlerce müşteri dönüş bekliyor. Akbank şu an için cevap vermezken gün içerisinde sorunun hızlı bir şekilde çözülüp uygulamanın düzelmesi bekleniyor.

Akbank açıklama yaptı!

Akbank konuyla ilgili açıklama yaptı. "Akbank ilgili birimlerin incelenmekte olup sorunun en kısa sürede giderilmesi beklenmektedir" açıklaması yaptı.