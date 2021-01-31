Akbank başvuran herkese anında nakit 20 bin TL veriyor!

Akbank, yeni ihtiyaç kampanyasını duyurdu. Yapılan açıklamada ödemelerin 3 ay boyunca erteleneceğini duyurdu. Başvuruya ilişkin detaylar haberimizde

Pandemi döneminde vatandaşların ekonomiye olan bağlığı daha da artarken, evlere nakit girişi de azaldı. Ancak dev banka, bunun bilincinde olarak vatandaşlara nakit destek vermek adına yeni kredi kampanyasını duyurdu. Buna göre 3 ay geri ödemesiz 20 bin TL verilen kredinin detayları aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akbank, yaptığı açıklamasında, "Kredinizi şimdi alın Mart’ta ödemeye başlayın. Zaman kaybetmeden başvurun, hayallerinizi gerçekleştirin. Dilerseniz hemen şimdi Akbank.com’dan, Akbank Telefon Şubesi’ni arayarak veya Akbank Direkt İnternet veya Mobil’e girerek belgesiz, imzasız Direkt Kredi** kullanabilir veya aşağıdaki belgelerle birlikte Şubelerimize başvurabilirsiniz.." ifadesini kullandı.

3 AY ERTELEME İMKANI

3 ay erteleme ile vadelerin 36 aydan 33 aya indirdiğini ifade eden banka, başvuruların telefon ya da mobil uygulama üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

Banka açıklamasının devamında, "Kredimakbankta.com sayfasından T.C. vatandaşlık numarası ve güncel cep telefonu bilgisi girilerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunanların başvuru sonuçları sms ile iletilecektir. Akbank müşterisi olmayanların kredi kullanım işlemi şubede tamamlanır" dedi.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların şu belgeleri hazırlaması gerektiği ifade edildi:

Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı ve fotokopisi

Gerekli görülmesi durumunda adres teyidi amaçlı belge talep edilebilecektir.

Gelir Belgesi – Maaş bordrosu (Maaş müşterimizin getirmesine gerek yoktur)

Özel sektör çalışanlarından SGK Hizmet Döküm Belgesi ***(Maaş müşterimizin getirmesine gerek yoktur)

DETAYLAR İÇİN www.akbank.com/tr-tr/kampanyalar/Sayfalar/kredim-akbankta.aspx adresini ziyaret edebilirsiniz