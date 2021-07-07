Akbank ATM'den para çekiliyor mu? Akbank ne zaman düzelecek? Akbank Hacklendi mi? sorun çözüldü mü?

Akbank ATM'den para çekiliyor mu? Akbank mobil internet bankacılığında sorun mu var?Akbank müşterileri, yaşanan sorun nedeniyle bankanın hizmetlerinden faydalanamıyor. Çeşitli işlemlerini yapmak isteyenler, "Akbank düzeldi mi?", "Akbank ne zaman düzelir?" ve "Akbank sorun çözüldü mü?" gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. Akbank tarafından yapılan açıklama müşterileri tatmin etmezken, sistemsel arızalar bugün de devam ediyor.

Akbank sorun mu var? Akbank kullanıcıları 6 Temmuz’dan itibaren kredi kartlarını ve mobil şubeyi kullanamıyor. Pek çok kişi ‘Akbank düzeldi mi?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Akbank mobil ne zaman düzelir?

Akbank mobil ve internet bankacılığı kullanan vatandaşlar 6 Temmuz tarihinde yaşanan “oturum kapandı” sorunu ile karşılaştılar. Öte yandan; ATM ve pos cihazlarında da hata olduğu bilgisi gelince “Akbank çöktü mü?”, “Akbank mobil çöktü mü, mobil ve internet bankacılığı neden açılmıyor? Oturum kapandı hatası nedir?” gibi soruların yanıtları kullanıcılar tarafından sıklıkla sorgulanmaya başlandı. Konu ile ilgili ise Akbank resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı ve konuya açıklık getirdi. “Akbank sistemi çöktü mü?” İşte o açıklama!

Akbank mobil bankacılık sistemlerindeki arıza nedeniyle banka müşterileri, hemen hemen hiçbir bankacılık işlemini gerçekleştiremiyor. Sorun dün sabahtan beri devam ediyor. Peki Akbank'ta son durum ne, son ödeme tarihi gelen ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyen yurttaşlar ne yapacak? Akbank'tan gün içinde iki yeni açıklama geldi.

Akbank sistemsel arızalar nedeniyle müşterilerinin ihtiyaçlarına karşılık vermekte sorun yaşıyor. Bankanın müşterileri dünden bu yana Akbank uygulamalarından ve hizmetlerinden yararlanamazken, bu sorunlara yönelik bankadan yapılan açıklama da müşterileri memnun etmedi. Müşteriler, "Akbank düzeldi mi?", "Akbank ne zaman düzelir?" ve "Akbank sorun çözüldü mü?" gibi sorulara yanıt bulmaya çalışırken, mevcut sorunlar bugün de devam ediyor.

Akbank sorunu sadece mobil uygulama ve internet bankacılığı hizmetlerini değil ATM ve Akbank POS'larını da etkiledi. Çeşitli nedenlerle bankanın hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, ihtiyaçlarını karşılayamazken, daha önce de yaşanan benzer arızalar nedeniyle müşteriler sosyal medya kanallarından Akbank'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

Akbank yaşanan sorun üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Yaşanan sorun üzerine Akbank tarafından yapılan açıklama ise müşterileri memnu etmedi. Açıklama sonrasında sorunların devam etmesi üzerine #Akbank etiketi Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Akbank düzeldi mi?

Akbank sorunu henüz çözülmedi. Müşteri mağduriyeti devam ederken, sorunun ne zaman çözüleceğine ilişkin bir bilgi de verilmedi. Bankanın müşterileri Akbank tarafından yapılacak açıklamaları merakla bekliyor.

AKBANK'TAN YENİ AÇIKLAMA

Dün sabahtan beri yaşanan erişim problemi hala devam ediyor. Müşteriler işlemlerini mobil bankacılık sistemi üzerinden hala gerçekleştiremezken, bankadan soruna ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Akbank'ın Twitter hesabından 'Kamuoyunun dikkatine' başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KREDİ KARTI VE KREDİ BORCU SON ÖDEME TARİHİ GELENLER NE YAPACAK?

Son ödeme tarihi gelen kredi, kredi kartı borçlarını ödeyemeyen yurttaşların endişeleri üzerine Akbank bugün resmi web sitesinden bir açıklama daha yayımladı. Buna göre son ödeme tarihi 6 Temmuz 2021 olan kredi kartı borçlarının son ödeme tarihleri 7 Temmuz'a ertelendi. Krediler de faiz işletilmemesi, işleyen faizin geri ödenmesi kararı alındı.

Açıklamada şöyle denildi:

"06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak;Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır."