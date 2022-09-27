Akaryakıtta görülmemiş indirim! Konuşulan rakam herkesi şaşırttı... (27 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları)

Son dakika… Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrolde dalgalanma devam ediyor. Petrol resesyon korkuları ile geriledi. Düşüş sonrası benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu. İndirim henüz netleşmezken konuşulan rakam ise herkesi şaşırttı. Akaryakıtta indirimin 5 liranın üzerinde olabileceği iddia edildi. Peki akaryakıta indirim gelecek mi? 27 Eylül Salı benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Petrol fiyatları 9 ayın en düşük seviyesine gerileyerek pandemi sonrasındaki en sert satış dönemini yaşadı. Düşüş sonrası başta benzin ve mazot fiyatları olmak üzere akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluştu. İddia edilen rakam ise herkesi şaşırttı. Peki 24 Eylül Cumartesi İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İndirim mi gelecek mi, ne zaman? İşte detaylar…

AKARYAKITA İNDİRİM Mİ GELECEK? 27 Eylül 2022

Ham petrol resesyon korkuları ve güçlenen ABD doları ile 76, brent petrol ise 82 dolara kadar gerilerken, benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Karar’da yer alan haberde, ortaya atılan iddialara göre akaryakıt fiyatlarında 5 liradan daha fazla bir indirim yapılacağı belirtildi.

PETROL YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ancak 5 liralık indirim söylentisi olsa da petrol piyasaları bugün yükselişe geçti. Brent petrol bu sabaj 83,50 doların üzerine yükselirken, ham petrol ise 77,35 dolardan işlem görüyor.

EYLÜL’DE FİYATLAR GERİLEDİ

3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim, 6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti. Mazot fiyatları içinse 8 Eylül’de 1,14 ve son olarak ise 1,76 TL'lik indirim gelmişti.

PETROLDE DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Vatandaşlar 'Petrol fiyatları düşecek mi?' sorusunu araştırırken uzman isimden dikkat çeken açıklama geldi. Enerji Uzmanı Ali Arif Aktürk, benzin fiyatlarıyla ilgili yorumlarda bulundu. Fed'in faiz kararıyla birlikte petrol fiyatlarına düşüşü beklediğini belirten Aktürk, 90 doların altını göreceğini beklediğini bu kadar düşeceğini beklemediğini belirtti. Durgunluğun petrol fiyatlarının panzehiri olduğunun altını çizerek bu düşüşün küresel anlamda durgunluğun (resesyonun) ayak sesleri olduğunu söyledi. Yükselen dolarla birlikte petrolün ters oranlı olduğunu söyleyerek petrol fiyatlarına buradan da baskı olduğunu belirtti.

“PETROL FİYATLARI YIL SONUNDA…”

Aktürk, bununla beraber Avrupa'da kapanan enerji tesisleri keza düşen euro ile petrol fiyatlarında düşüşün devam edeceğini söyledi. Petrol fiyatlarını iki unsurun yükselteceğini belirtti.

Aktürk şunları dile getirdi:

“Bunlardan birinci İran'ın daha fazla karışması haline (keza ben bunun olacağını düşünmüyorum). İkinci olarak da Rus petrolüne fiziki olarak engel konulursa. Şu anda Rus petrolü yaptırımları devam ediyor olsa da özellikle Yunan tankerleriyle Karadeniz üzerinden Asya'ya, Türkiye'ye Akdeniz havzasına satılıyor.”

Uzman isim ayrıca doların, euro ve sterline karşı değer kazanmasıyla birlikte petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar 75 dolara kadar düşeceğini öngördü.

İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23,06 TL

LPG: 10,62

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23,20 TL

LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23,21 TL

LPG: 10,74 TL

Not: Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketlerine göre değişebiliyor.