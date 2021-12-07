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Akaryakıtta büyük zam! Tabelalar artık 4 haneli olacak

Akaryakıt benzin lpg ve motorine bir zam daha geldi. Motorinin fiyatı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 66 kuruş daha zamlanacak.

Akaryakıtta büyük zam! Tabelalar artık 4 haneli olacak
07 Aralık 2021 Salı 19:12

Dolar/TL kurunda yaşanan hareketlilikten dolayı akaryakıt fiyatlarına art arda zam geldi. Zamların ardından yapılan indirimler araç sahiplerini umutlandırsa da bu geceden itibaren yeniden zam yapılacağı iddia edildi.

Karar yazarı ekonomist Oğuz Demir, Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda akaryakıt fiyatlarına zam geleceğini duyurdu.

BU GECEDE İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Ekonomist Oğuz Demir motorin fiyatlarına bu geceden itibaren 70-85 Kuruşluk bir zam geleceğini belirterek, “Motorinde hani 1 TL’lik zamdan sonra Aralık başında 44 kuruşluk bir indirim gelmişti ya.. Yarın gece itibariyle geçerli olacak şekilde motorine 70-85 kuruş arası zam geldiğinde bir hafta sonra fiyat o 1 TL’lik zamdan sonraki seviyeyi de geçmiş olacak. Çin modeli miydi?” ifadelerini kullandı.

EPGİS'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamada, motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 66 kuruş zam yapılacağı bildirildi.

10 LİRAYI GEÇECEK

Motorinin litresi İstanbul'da 9,35 liradan 10,01 liraya, İzmir'de 9,43 liradan 10,09 liraya çıkacak. Ankara'da ortalama 9,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,07 lira olacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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