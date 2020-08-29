Akaryakıtta Beklenen indirim geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 15 kuruş indirim yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 15 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 6,82 liradan 6,67 liraya, Ankara'da 6,90 liradan 6,75 liraya, İzmir'de ise 6,91 liradan 6,76 liraya gerileyecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Kaynak : İHA
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