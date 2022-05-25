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Akaryakıta KDV ve ÖTV indirimi geliyor: 7 lira birden düşecek

Akaryakıt fiyatları Brent petrolün yükselişiyle birlikte son dönemde arttı. Benzin 20 liraya motorin ise 24 liraya dayandı. Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılması için Meclis’e önerge sunan Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, önergede KDV ve ÖTV indirimi formülünü açıkladı.

Akaryakıta KDV ve ÖTV indirimi geliyor: 7 lira birden düşecek
Kamusaati
Kamusaati
25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:27

Ukrayna ile Rusya savaşıyla birlikte Brent petrol fiyatındaki ani yükseliş piyasaları ateş çemberine çevirerek vatandaşların ceplerini yakmaya devam ediyor. 27. Dönem Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, son dönemde artan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili Meclis’e önerge sundu. Koç’un önergesi KDV ve ÖTV kanununda değişiklik yapılması adında Meclis’e sunuldu. Komisyona sunulan teklif ile akaryakıt ürünlerinden KDV ve ÖTV’nin alınmaması yönünde fakat bu önergeninm meclisten geçip geçmeyeceği belli olmadı.

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan ani dev zamların üst üste yapılması sonucunda benzinin litresi 23 liraya, motorinin litresi ise 24 liraya dayandı. Akaryakıt piyasasındaki yaşanan sert hareketlilik yüzünden araç sahipleri zor durumda kalırken Ağrı Milletvekili Abdullah Koç’un Meclis’e sunduğu KDV ve ÖTV Kanununda Değişiklik Yapılmasını Dair Kanun Teklifi komisyona gönderildi.

Meclis’e sunulan teklifin kabul edilmesi ve akaryakıt fiyatlarında KDV ve ÖTV indirimine gidilmesi durumunda motorin ve benzin fiyatlarında yaklaşık 12 lira seviyesinde bir indirimin yapılacağı iddia edildi.

Yakıttan ne kadar vergi alınıyor?

Akaryakıtta yüzde 18 olan KDV ile fiyatlar artıkça devletin tahsil ettiği rakamın da arttığını gösterdi, “24 liraya yükselen motorinin içerisinde yaklaşık 3 lira ÖTV ve 3,5 liraya varan KDV ile birim maliyette 1 litrede toplamda devlet, 6 lira 55 kuruş vergi almaktadır.

Öte yandan savaş nedeniyle petrol piyasasındaki gerilim Rus ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul’daki barış görüşmeleriyle birlikte düşüşe geçtimişti ki bu çok uzun sürmedi Doların aniden yeniden zirveye doğru tırmanması sonucunda her ne kadar  Brent petrolün varil fiyatı 110 doların altına gerilesede doların 16,5 TL'ye yükselmesi akaryakıt fiyatlarındaki indirim haberini erteledi ve yeniden zam bekleniyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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