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Akaryakıta çifte zam geliyor! Benzin 23 lira sınırına dayanacak, LPG 11 liranın üzerine çıkacak

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle akaryakıta bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litresine 1 lira 68 kuruş, LPG'ye ise 40 kuruş zam gelecek. Fiyat artışının ardından benzinin litresi 23 lira sınırına dayanacak, LPG ise 11 liranın üzerine çıkacak.

Akaryakıta çifte zam geliyor! Benzin 23 lira sınırına dayanacak, LPG 11 liranın üzerine çıkacak
Kamusaati
Kamusaati
16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:12

Brent petrolün varil fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurunun etkisiyle akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor. Piyasadaki bu oynaklık pompaya zam ya da indirim olarak yansıyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre; LPG'ye 40 kuruş, benzine ise 1 lira 68 kuruş zam bekleniyor.

Bu hafta içi gerçekleşmesi planlanan zamla benzinin litresi 23 lira sınırına dayanacak, LPG ise 11 liranın üzerine çıkacak.

Zammın ardından İstanbul'da 21 lira 12 kuruştan satılan benzinin litresi 22 lira 80 kuruş olacak. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 21 lira 24 kuruştan 22 lira 92 kuruşa çıkacak.

LPG'nin litresi ise İstanbul'da 10 lira 93 kuruştan 11 lira 33 kuruşa yükselecek. LPG'nin litresi Ankara'da 10 lira 98 kuruştan 11 lira 38 kuruşa, İzmir'de ise 10 lira 76 kuruştan 11 lira 16 kuruşa çıkacak.

Akaryakıttaki fiyat değişimlerini resmi olarak açıklayan EPGİS, EPDK'nın suç duyurusunda bulunması nedeniyle sosyal medya hesabından zam ve indirim açıklamalarını durdurdu. Bu nedenle güncel fiyat değişimini açıklayan bir kurum kalmadı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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