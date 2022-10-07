Akaryakıta 24 saatte iki dev zam: Devamı bu gece gelecek! 7 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatları yeniden yukarı yönlü gidişe başladı. Bu nedenle de araç sahiplerini üzen zam haberleri üst üste geldi. Sadece 2 günde motorine 2,49 TL, benzine ise 1,35 TL zam gelmişti. Fakat zamların bununla sınırlı kalmayacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre motorine bu gece yarısı dev bir zam daha gelecek. İşte 7 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatlarının OPEC toplantısının ardından hızla yükselişe geçmesi akaryakıt fiyatlarında da üst üste zamları beraberinde getirdi. Son 24 saate 2 lira 49 kuruş zam yapılan motorin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yeni zamla beraber sadece 3 günde motorine 4 TL zam yapılmış olacak.

Motorine dev zam

5 Ekim ve 6 Ekim’de motorin ve benzin fiyatlarına, araç sahiplerini oldukça üzecek zamlar yapıldı. 5 Ekim'de litre fiyatı motorinde 1 lira 10 kuruş, benzinde 62 kuruş arttı. 6 Ekim'de ise motorine 1 lira 39 kuruş, benzine ise 74 kuruş zam geldi.

Yapılan zamlarla beraber 2 günde motorine 2 lira 49 kuruş, benzine ise 1 lira 35 kuruş zam gelmiş oldu.

Devamı bu gece gelecek

Yapılan zamlarla şok olan araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. Buna göre motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,53 TL’lik yeni bir zam daha yapılacak. Benzin fiyatında ise şimdilik bir değişiklik yapılmayacak.

7 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,62 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 25,64 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,60 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 25,62 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,75 TL

Motorin fiyatı: 25,74 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,74 TL

Motorin fiyatı: 25,77 TL