Akaryakıta 1 lira zam yolda: Ne zaman ve nasıl yapılacak?

Ekonomist Oğuz Demir, akaryakıta beklenen 1 liralık yeni zammın döviz kurundan veya petrol fiyatlarındaki artışlardan kaynaklanmadığını belirterek, zammın istasyonlara verilecek komisyonların artırılmasından kaynaklanacağını açıkladı. Demir, "Şunu çok iyi biliyoruz ki hükümet sermayenin zarar görmesini göze almıyor. Artışlar yine vatandaşın cebine yansıyacak" dedi.

Türkiye, 2022 yılının ilk saatlerinden bu yana, zam haberleriyle uyanmaya devam ediyor. Son olarak, Ekonomist Oğuz Demir akaryakıtta şubat ayının sonuna doğru 1 liralık artış beklediklerini ifade etti.

halktv.com.tr'den Hava Asal'a konuşan Demir, "Akaryakıt istasyonlarının karları bir hayli düşmüş durumda. Hem dövizdeki dalgalanma hem de petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. İstasyonların karları düştüğü için eskisi kadar rahat hareket edemiyorlar. Pek çok komisyon kaleminden vazgeçmek zorunda kaldılar. 800 istasyon kapanmış. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Başkan Yardımcısı Musa Ertaş bin 500 istasyonun daha kapanmak üzere olduğu bilgisini paylaştı. İktidar burada şunu yapacak, istasyonların litre başına aldıkları komisyonu artıracaklar. Komisyona yapılacak her artış vatandaşa yansıyacak. Bu artışın mart ayında gerçekleşmesi bekleniyordu" dedi.

1 LİRA ZAM ŞUBAT AYINDA KAPIDA

"Şu an yapılacak her artışı enflasyon rakamlarını yukarıya doğru iteceği için akaryakıta yapılacak zammı geçiktirdiklerini" ifade eden Oğuz Demir akaryakıtta şubat ayının sonuna doğru 1 liralık artış beklediklerini aktardı.

"HÜKÜMET, SERMAYENİN ZARAR GÖRMESİNİ GÖZE ALMIYOR"

Demir, "Akaryakıt istasyonları şu an litre başına yaklaşık 4 kuruş komisyon alıyor. Hükümet bu komisyonu 1 lira 4 kuruşa çıkaracak ya da istasyonların kapanmasına göz yumacak. Fakat şunu çok iyi biliyoruz ki hükümet sermayenin zarar görmesini göze almıyor. Yine artışlar vatandaşın cebine yansıyacak. Önümüzdeki bir ay içinde akaryakıta 1 lira zam gelecek, şu an 14 lira 16 kuruş olan akaryakıtın fiyatı 15 lira 16 kuruş olabilir" ifadelerini kullandı.