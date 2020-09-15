Akaryakıt fiyatlarında indirim bu gece yapılacak

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, 15/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, benzinde 11 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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