Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir grup personel WhatsApp üzerinde bir sohbet grubu oluşturdu. Sohbet grubunda yer alan bir personel amirleri hakkında bazı eleştirilerde bulundu. Bir başka arkadaşı ise bu eleştirileri bir tutanak ile yönetime sundu. Bu gelişme üzerine sohbet grubunda eleştiri yapan personel hakkında bir yıl kademe ilermesi cezası verildi. Konu bu kez yargıya taşındı. İşte ilginç davanın ayrıntıları: