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Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi var

Döviz kurları yükseldiğinde zamlanan benzin, motorin ve LPG fiyatlarının düşmemesi piyasadaki fiyatların aşağı inmesine de engel oluyor.

Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi var
28 Aralık 2021 Salı 10:11

Türkiye ekonomisine yönelik yapılan spekülasyonların ardından döviz kurları hızla yükselişe geçerek art arda rekorlar kırdı.

Döviz kurlarının yükselmesi, iç piyasaya hızla zam olarak yansıdı.

AKARYAKIT ÇİFT HANE

Birçok sektör döviz kurlarını işaret ederek zam kararı aldı.

Bu dönemde akaryakıt fiyatları da çift haneye çıktı.

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarının yükselmesi çeşitli sektörlerin maliyetlerini artırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur korumalı mevduat sistemini açıklamasının ardından döviz kurları düştü.

POMPAYA İNDİRİM, DİĞER İNDİRİMLERİ TETİKLER

Bu da iç piyasada büyük indirim beklentisi oluşturdu.

Bazı markalar indirim kararı alsa da indirim oranları beklenen oranlarda değil.

Bunun sebebi olarak akaryakıt fiyatlarına indirim gelmemesi gösteriliyor.

Döviz kurlarının düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına gelen indirimler ÖTV sistemi nedeniyle pompaya yansımadı.

İSTANBUL'DA FİYATLAR

BENZİN: 11,61

MOTORİN: 11,43

LPG: 8,21

ANKARA'DA FİYATLAR

BENZİN: 11,69

MOTORİN: 11,54

LPG: 8,31

İZMİR'DE FİYATLAR

BENZİN: 11,71

MOTORİN: 11,56

LPG: 8,31


Kaynak: Kamu Saati Özel
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