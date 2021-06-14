Akaryakıt fiyatlarına yeni zam geliyor!

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda... CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, bütçe hedefleri üzerinden yaptığı hesaba göre akaryakıt fiyatına ÖTV zammı geleceğini açıkladı.

Akaryakıt fiyatlarında uzun süredir "Eşel Mobil Sistemi" uygulanıyor ve pompa fiyatları ÖTV zammı geldiğinde değişiyordu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın bütçe hedefleri üzerinden yaptığı hesaba göre akaryakıt fiyatlarına yeni zam gelebileceğini açıkladı.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'ye açıklamalarda bulunan Akın, yılın ilk dört ayında akaryakıttan ÖTV geliri 14.9 milyar lira oldu. Bu gelirin oranı yüzde 4,5. Vergi gelirleri içerisinde yer alan akaryakıttan ÖTV gelirinin payı 2017’de yüzde 12.3, 2018’de yüzde 8.9, 2019’da yüzde 9.1 ve 2020’de yüzde 8.3’tü.

Akaryakıttan gelen vergi gelirinin düşüşleri arasında son 1.5 yıldır uygulanan "Eşel Mobil Sistemi" ve salgın düşüşün temel gerekçeleri arasında yer alıyor. Ancak geçen yıl elde edilen yüzde 8.3’lük payın, bu yıl ilk dört ayda yüzde 4.5’e inmesi soru işaretleri oluşturuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'a göre düşüşün en büyük nedeni yaşanan ekonomik buhran. Ekonomide yaşanan daralma nedeniyle akaryakıt tüketimi düştü.





"AKARYAKITTAN ÖTV GELİRİ HEDEFİ 75.6 MİLYAR LİRA"

Akın'a göre 2014-2020 arasında akaryakıttan ÖTV gelirinde hedefe ulaşma oranı yüzde 97 oldu. 2021 için akaryakıttan ÖTV geliri hedefi ise 75.6 milyar lira. Dört aylık veriler yıllık hedefin gerçekleşme oranının ancak yüzde 59.4 olacağını gösteriyor.

AKARYAKITA ÖTV ZAMMI GELEBİLİR

Eğer yıllık hedefe ulaşılacaksa sekiz ayda her ay ortalama 7.5 milyar lira vergi toplanması gerekiyor. 20 Mayıs’taki ÖTV artışı bu hedefin yakalanması için yeterli görünmüyor. İktidarın bütçedeki hedefe ulaşması için ya yeni ÖTV zammı yapması ya da düşen tüketimi 2 kat artırması gerekiyor.