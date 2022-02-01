Akaryakıt fiyatlarına bu gece zam yapılacak, 2 Ocak 2022 Hergün Zam Rekoru kıran akaryakıtta neler oluyor?

EPGİS'in açıklamasına göre Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatın 39 kuruş zam bekleniyor. Yeni yılda motorine 32 zam yolda... Alınan bilgilere göre bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatlarına 39, motorine 32 kuruş zam yapıldı.

EPGİS ten yapılan son dakika açıklamasına göre; Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 27/02/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 27 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır. En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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