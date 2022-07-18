Akaryakıt fiyatları düşmeye devam ediyor

Son dönemde akaryakıt fiyatlarının düşüşe geçtiğine dikkat çeken Nureddin Nebati, ilave indirimler beklediğini söyledi. Nebati'nin sözlerine ek olarak düşüş grafiği de dikkat çekti.

Ukrayna’da devam eden savaşın tetiklemesiyle, geçen aylarda petrol fiyatlarında küresel ölçekte yaşanan beklenmedik fiyat artışları yaşandı.

Haliyle bu durum kaçınılmaz olarak Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da yükseliş yönlü etkiledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde akaryakıt fiyatlarındaki düşüşü değerlendirdi.

"Ülkemizin sorunuymuş gibi lanse edenler fiyat düşüş ivmesini göz ardı ediyor"

Bu gelişmelerin bir sonucu olarak haziran ayının son günlerinde Türkiye'de benzinin litresinin 27 lira, motorinin litresinin de 30 lira seviyelerini gördüğüne işaret eden Nebati, "Bu istenmedik ancak zaruri yükselişler gerçekleşirken küresel durumu görmezden gelip bunu sadece ülkemizde yaşanan bir sorunmuş gibi lanse edenlerin, son dönemde ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ivmesini ise göz ardı etmeleri düşündürücüdür." ifadesini kullandı.

"Küresel ölçekteki düşüş fiyatlara yansıdı"

Nebati, söz konusu fiyat düşüşlerinin akaryakıt pompa fiyatlarına yansıtıldığına dikkati çekerek, "Haziran sonundan bu yana petrol fiyatlarında küresel ölçekte gerçekleşen gevşeme eğilimi, vatandaşlarımızın refahını merkeze alan anlayışımızın bir gereği olarak ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarına da aynı oranda ve ivedilikle yansıtılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Hazirandan bu yana yüzde 13'lük düşüş gözlendi

Haziran ayının son günlerinden bu yana benzin fiyatlarının yaklaşık yüzde 13 düşüşle 23,7 lira seviyesine, motorin fiyatlarının da yaklaşık yüzde 15 düşüşle 25,4 lira seviyesine gerilediğine işaret eden Nebati, LPG fiyatının da yaklaşık yüzde 11,6 düşüşle 10,7 lira seviyesine gerilediğini belirtti.

İlave düşüşler bekleniyor

AA'nın aktardığına göre Bakan Nebati, küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini ifade ederek, "Tüm çalışmalarımız halkımızın refahını azami ölçüde artırmak doğrultusunda aralıksız ilerlemektedir." dedi.

Hazirandan bu yana gerçekleşen düşüş grafiğe yansıdı

Öte yandan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yayınladığı veriye göre haziran ayından bu yana akaryakıt fiyatlarında yaşanan düşüş dikkat çekti.

İşte o grafik;