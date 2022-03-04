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Akaryakıt fiyatları 1 yılda iki katın üzerine çıktı

Çeşitli nedenlere bağlı olarak artan akaryakıt fiyatlarında geçtiğimiz yıl 363 liraya doldurulan bir depo, bu yıl 904 liraya dolmaya başladı.

Akaryakıt fiyatları 1 yılda iki katın üzerine çıktı
Ömer
Ömer
04 Mart 2022 Cuma 19:24

Son dönemlerde akaryakıt fiyatları, döviz kuruna bağlı olarak yükseldi.

Geçtiğimiz yıl ile yapılan fiyat kıyaslamalarında, akaryakıtta önemli ölçüde fiyat artışı görüldü.

2021 yılında ortalama 50 litre olan bir aracın deposunun dolması için ayrılan bütçe ile 2022 yılında bir aracın deposunu doldurmak için ayrılan bütçe arasındaki fark, iki katını geçti.

BENZİNDE 540 LİRA FARK OLUŞTU

Benzinli bir aracın 50 litrelik deposu, 1 Ocak 2021'de 363 lira 50 kuruşa doldurulurken, 4 Mart 2022 tarihinde aynı depo 904 liraya doldurulmaya başlandı.

Aradaki benzin fiyat farkı, 540 lirayı buldu.

DİZEL ARAÇTA FARK 617 LİRA

Dizel araçlarda ise 1 Ocak 2021'de 333 lira 50 kuruşa doldurulan 50 litrelik bir araç deposu, 4 Mart 2022'de 950 lira 50 kuruşa dolmaya başladı.

Aradaki dizel fiyat farkı, 617 lirayı buldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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