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Akan trafiğin ortasında araçlarını durdurup ilişkiye girdiler

Brezilya'da 36 yaşında ve 46 yaşlarında olduğu tespit edilen çift, sabah 7:30 sıralarında trafik yoğunluğuna aldırış etmeden araçlarını durudurup arabalarında cinsel ilişkiye girdi.

Akan trafiğin ortasında araçlarını durdurup ilişkiye girdiler
Kamusaati
Kamusaati
19 Mayıs 2023 Cuma 22:59

Brezilya'nın Mato Grosso Do Sul şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir çift trafiğin ortasında araç içinde ilişkiye girdi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAYINLANDI

Önlerinden geçip kendilerine bakan insanlara aldırış etmeden arabanın ön koltuğunda ilişkiye giren çiftin görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınlandı.

SIRTINDAKİ DÖVMEDEN TESPİT ETTİLER

Polis, aracın plakasından ve kadının sırtında bulunan dövme sayesinde çiftin kimliğini tespit etti. Yetkililer çiftin kimliğini kamuoyuyla paylaşmadı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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