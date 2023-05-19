Akan trafiğin ortasında araçlarını durdurup ilişkiye girdiler

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sinan Oğan ile ilgili bir tweet attı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sinan Oğan'ın desteğini almak istediği şu günlerde Yanardağ, "Sinan Oğan sözünde boncuk, kimliğinde keramet olduğunu sanan, yüzde 5 tepki oyunun kendisine verildiğine inanan bir siyasetçi" dedi.