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AK Partili vekilden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Şov yapma

Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Kahramanmaraş'ta gördüğü İmamoğlu'na "şov yapma İngiliz uşağı"diyerek çıkıştı.

AK Partili vekilden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Şov yapma
Kamusaati
Kamusaati
08 Şubat 2023 Çarşamba 17:18

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a gitti.

İmamoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve heyeti ile incelemelerde bulundu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Ekrem İmamoğlu’nu afet bölgesinde gördü.

Öfkelenen Habibe Öçal, felaket anlarında olay bölgelerinden kaybolması ile bilinen Ekrem İmamoğlu’na “ Ne geziyorsun Türkiye’yi?” diye çıkıştı.

"Şov yapma İngiliz uşağı"

İmamoğlu’nun “Bir şey yok” ifadeleri karşısında daha da sinirlenen Öçal, şu ifadeleri kullandı;

Sen İstanbul’una bak. Gelmeyin defolun gidin şov yapma burda. İngiliz uşağı. Terbiyesizsin.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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