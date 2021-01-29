AK Partili Rasim Arı, Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti

Son dakika haberi... AK Parti'nin Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Basın toplantısında Rasim Arı, sitem dolu sözlerle konuştu.

Son dakika haberi... Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.



AK Parti'nin bir önceki belediye başkanlığı döneminin yolsuzluklarını araştırdığı konuşulan Rasim Arı, bugün istifa ettiğini yaptığı açıklamayla duyurdu.



31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde AK Parti’den Nevşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Rasim Arı düzenlediği basın toplantısında, "Tamamıyla sağlık sorunlarım nedeniyle 21 aydır hizmet ettiğim Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Tedavi sürecini tamamladığımdan sonra yine sahalara ineceğiz. Elbette benimde hatalarım olmuştur ama asla yanlışım olmamıştır. AK Parti bizim geleceğimiz yarınlarımız için umudumuzdur. Cumhurbaşkanımızın yolunda onun izinde gitmek benim için bir şereftir. Tüm Nevşehirli hemşehrilerimizin haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Sakın ola benimle alakalı itibar suikastine kimse kalkışmasın..." dedi.

ALLAH'A HAVALE EDİYORUM

Rasim Arı, "Bu sağlık sorunlarıyla ilgili acaba toparlayabilir miyim derken, belediye başkanı arayanları da Allah'a havale ediyorum. O yüzden bu belediye başkanı arayan arkadaşlardan istirhamım bu sağlık sorunlarını başka bir mecraya çekip benimle ilgili algı yapmasınlar. Yani toplumdaki sevgimize, bu şehrin bize olan muhabbetine leke getirecek, kendileri veya yakınları aracılığıyla itibar suikastına kalkışırlarsa onları halka ve Hakk’a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.



Rasim Arı, şunları söyledi:



"Seçim sürecinde '45 yaşındayım ve 45 yaşında bir kardeşinizi bu şehre feda edeceğim' diyordum. Gerçekten de feda oldum. Bu 21 aylık süre içerisinde, 18 aydır yumuşak yatakta vallahi billahi yatmadım. Sürekli bu şekilde yatan biri sağlıklı kalamaz. Tamamen sağlık nedenleri ve sorunları nedeniyle, 21 aydır onur ve şerefle, başı dik bir şekilde hizmet ettiğim Nevşehir Belediye Başkanlığından istifa ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde ve izindeyim. Kimsenin buradan fitne fesat çıkarmasına izin vermeyeceğim. Bu sağlık sorunlarıyla ilgili acaba toparlayabilir miyim derken, belediye başkanı arayanları da Allah'a havale ediyorum. Bu kardeşiniz, eğer tek kuruş boğazından aşağıya inmişse Rabbim benim boğazıma durdursun ve bugün canımı alsın.

Biz görevimizi en iyi şekilde yaptık. Başımız dik, alnımız açıktır. Ancak daha önce bahsetmiş olduğum gibi; siyasette, ticarette, bürokraside ayrılanların arkasından çok şey söylenir. O yüzden bu belediye başkanı arayan arkadaşlardan istirhamım bu sağlık sorunlarını başka bir mecraya çekip benimle ilgili algı yapmasınlar. Yani toplumdaki sevgimize, bu şehrin bize olan muhabbetine leke getirecek, kendileri veya yakınları aracılığıyla itibar suikastına kalkışırlarsa onları halka ve Hakk’a havale ediyorum."



İstifa öncesi Rasim Arı, sosyal medya hesabından "Hakkınızı helal edin Gurban olduğum Nevşehir" notuyla bir video paylaştı. Arı'nın paylaştığı videoda, 'Elbet bir gün buluşacağız' şarkısının olması dikkat çekti.