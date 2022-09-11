AK Partili Mehmet Özhaseki'den enflasyon karşılaştırması

2002 ile günümüz enflasyonunu karşılaştıran Mehmet Özhaseki,"Enflasyon biraz yüksek olabilir. Ekmek 1 lirayken alamıyorsunuz. Ama bugün 5 lira ile çok rahat alabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de yayın yapan yerel televizyonların ortak yayınına katıldı.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özhaseki'nin asgari ücret üzerinden yaptığı kıyaslama dikkat çekti.

Özhaseki ayrıca, ekonomi ve enflasyonun yükselişi hakkında da konuştu.

"Ekmek 1 lirayken alamıyorsunuz. Ama bugün 5 lira ile çok rahat alabiliyorsunuz"

2002 ile bugünü karşılaştırarak asgari ücretin alım gücünü değerlendiren Özhaseki, "Enflasyon biraz yüksek olabilir. Ben şahsi düşüncemi söyleyeyim, Ekmek 1 lirayken alamıyorsunuz. Ama bugün 5 lira ile çok rahat alabiliyorsunuz. Burada insanların alım gücünün arttırılması kıymetli." dedi.

"Et, yumurta, süt bugün üç misli dört misli daha fazla alınabilir hale geldi"

Özhaseki konuya ilişkin ifadelerini şöyle sürdürdü:

"2002'deki asgari ücretle ne alınabiliyordu, bugün ne alınabiliyor? Kaç kilo et alınıyordu, kaç kilo süt alınıyordu, kaç yumurta alınıyordu, kaç litre benzin alınıyordu, şimdi ne kadar alınabiliyor? Bugün üç misli, dört misli daha fazla alınabilir hale geldi."

"Hayat pahalanmış olabilir, ama insanların alım gücü de arttı"

İhracat rakamlarını da örnek gösteren Özhaseki, "İnsanların alım gücü artsın diye. Fındığın fiyatının arttırılması, çayın fiyatının arttırılması, üzümün fiyatının arttırması, çiftçiye destek verilmesi, emekliye verilmesi, memura verilmesi boşuna değil, alım gücünün arttırmasına yönelik atraksiyonlar bunlar ve hayat pahalanmış olabilir, ama insanların alım gücü de arttı. Bunu da görmek lazım. Bu bir tercihti ve bu tercih kullanıldı. Ben de doğru bir tercih olduğuna inanıyorum. Müthiş şekilde de zaten ihracat artıyor. 250 milyar doları yakalayan bir ihracattayız. 30 küsur milyar dolarlardan 250 milyar dolar ihracatı yakalayan bir ülke konumumdayız" diye konuştu.