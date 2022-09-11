dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0
mahkeme karar
mahkeme karar
0
1
kpss güncel
kpss güncel
2
Aöl
Aöl
0
8
0
Kadro
Kadro
2
TEMMUZ İLANLAR
TEMMUZ İLANLAR
0
HGS
HGS
0
Aile Desteği
Aile Desteği
0

AK Partili Mehmet Özhaseki'den enflasyon karşılaştırması

2002 ile günümüz enflasyonunu karşılaştıran Mehmet Özhaseki,"Enflasyon biraz yüksek olabilir. Ekmek 1 lirayken alamıyorsunuz. Ama bugün 5 lira ile çok rahat alabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

AK Partili Mehmet Özhaseki'den enflasyon karşılaştırması
Kamusaati
Kamusaati
11 Eylül 2022 Pazar 19:25

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de yayın yapan yerel televizyonların ortak yayınına katıldı.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özhaseki'nin asgari ücret üzerinden yaptığı kıyaslama dikkat çekti.

Özhaseki ayrıca, ekonomi ve enflasyonun yükselişi hakkında da konuştu.

"Ekmek 1 lirayken alamıyorsunuz. Ama bugün 5 lira ile çok rahat alabiliyorsunuz"

2002 ile bugünü karşılaştırarak asgari ücretin alım gücünü değerlendiren Özhaseki, "Enflasyon biraz yüksek olabilir. Ben şahsi düşüncemi söyleyeyim, Ekmek 1 lirayken alamıyorsunuz. Ama bugün 5 lira ile çok rahat alabiliyorsunuz. Burada insanların alım gücünün arttırılması kıymetli." dedi.

"Et, yumurta, süt bugün üç misli dört misli daha fazla alınabilir hale geldi"

Özhaseki konuya ilişkin ifadelerini şöyle sürdürdü:

"2002'deki asgari ücretle ne alınabiliyordu, bugün ne alınabiliyor? Kaç kilo et alınıyordu, kaç kilo süt alınıyordu, kaç yumurta alınıyordu, kaç litre benzin alınıyordu, şimdi ne kadar alınabiliyor? Bugün üç misli, dört misli daha fazla alınabilir hale geldi."

"Hayat pahalanmış olabilir, ama insanların alım gücü de arttı"

İhracat rakamlarını da örnek gösteren Özhaseki, "İnsanların alım gücü artsın diye. Fındığın fiyatının arttırılması, çayın fiyatının arttırılması, üzümün fiyatının arttırması, çiftçiye destek verilmesi, emekliye verilmesi, memura verilmesi boşuna değil, alım gücünün arttırmasına yönelik atraksiyonlar bunlar ve hayat pahalanmış olabilir, ama insanların alım gücü de arttı. Bunu da görmek lazım. Bu bir tercihti ve bu tercih kullanıldı. Ben de doğru bir tercih olduğuna inanıyorum. Müthiş şekilde de zaten ihracat artıyor. 250 milyar doları yakalayan bir ihracattayız. 30 küsur milyar dolarlardan 250 milyar dolar ihracatı yakalayan bir ülke konumumdayız" diye konuştu.

12 Eylül Pazartesi Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU
12 Eylül Pazartesi Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU
0
11 Eylül Pazar Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Eylül ayı burç yorumları
11 Eylül Pazar Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Eylül ayı burç yorumları
0
Son dakika! Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 85 yaralı
Son dakika! Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 85 yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.