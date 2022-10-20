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AK Partili Ahmet Eşref Fakıbaba, manidar bir açıklama ile hem vekillikten hem de partisinden istifa etti

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. Fakıbaba açıklamasında, "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

AK Partili Ahmet Eşref Fakıbaba, manidar bir açıklama ile hem vekillikten hem de partisinden istifa etti
Kamusaati
Kamusaati
20 Ekim 2022 Perşembe 11:07

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

"AHLAKİ ANLAYIŞIMA UYMAYAN KİŞİLERLE BİRLİKTE OLMAYACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Sosyal medya hesabından istifasına dair açıklama yapan Fakıbaba, "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. " dedi.

"HEMŞEHRİLERİME SAYGISIZLIK OLMASIN DİYE VEKİLLİKTEN İSTİFA EDİYORUM"

Fakıbaba açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "AK Parti Üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur."

İşte Fakıbaba'nın istifa açıklaması:


Kaynak: Kamu Saati Özel
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