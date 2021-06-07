AK Parti Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur istifa etti

Yurt genelinde bugün 764 köy ve mahallede ölüm ya da farklı nedenlerle boşalan muhtarlıklar için seçim yapılıyor. İstanbul'da 14 mahalleye sandık kuruldu. Yargı süreci sonucu 7 yılın ardından belde statüsü kazanan Afyonkarahisar Güney'de de belde beldiye başkanlığı seçimi var. Seçmenler ve görevliler de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.