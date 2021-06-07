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AK Parti Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur istifa etti

AK Parti Trabzon Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur, istifasını AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na sundu. Adanur'un yerine yeni ilçe başkanının belirlenmesi çalışmaları için AK Parti Genel Merkezi'nden görevlendirme yapılacağı öğrenildi.

AK Parti Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur istifa etti
07 Haziran 2021 Pazartesi 00:10

AK Parti Trabzon İl Teşkilatı'nda Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur'un istifası nedeniyle hareketli günler yaşanıyor. 61saat.com'un haberine göre, Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur'un istifasını doğruladı.

SALİH YAVUZ VEKALET EDECEK

Adanur'un istifasından sonra ilçe başkanlığına kimin atanacağı ile ilgili olarak AK Parti Genel Merkezi'nden yöneticiler bölgeye gidecek. Adanur'un istifası ile boşalan ilçe başkanlığına yeni bir atama yapılıncaya kadar Salih Yavuz'un vekalet edeceği belirtildi.

AK Parti Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur istifa etti


Kaynak: Kamu Saati Özel
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