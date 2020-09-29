Ak parti Yeni İncesu İlçe Başkanı Kim oldu?

Ak parti İncesu ilçe teşkilatı yeni başkanı süprpriz bir isim oldu!

2 Ekim günü gerçekleştirilecek olan Ak parti olağan ilçe kurulunda yeni başkan şimdiden belli oldu..

AV.MUSTAFA İLMEK AÇIKLADI..İNCESU AK PARTİ İLÇE BAŞKANI HAMİT KORKMAZ OLDU!

Yapılan istişareler sonucunda Ak parti İncesu ilçe başkanı eski ilçe başkanı Hamit Korkmaz oldu..!

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Hamit Korkmaz'ın tekrar ilçe başkanı olduğunu duyuran İlmek sözlerinde şunlara yer verdi:

AK PARTİ İncesu İlçe Başkanımız

Hamit KORKMAZ olmuştur.

Rab'bim ilçemize hayırlı hizmetler yaptırmayı nasip etsin.

Herdaim arkasında olacağız.

İncesumuza hayırlı ve güzel projelere beraber omuz omuza imza atacağımıza olan inancım tamdır.

Hayırlı uğurlu olsun inşaallah.



Av. Mustafa İLMEK

İNCESULU SÜRPRİZ OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Yıllarca Ak partide hem başka görevlerde hemde başkanlık yapan Hamit Korkmaz yeniden başkan olması İncesu'da bir sürpriz olarak nitelendirildi.Birçok ismin geçtiği Ak parti İncesu İlçe Başkanlığında eski başkanının yeniden görev alacak olması beklenmiyordu.Ancak bir çok kesim tarafından sevilen sayılan Hamit Korkmaz,eskisi gibi görevini yerine getireceği şüphesiz.

ESKİ BAŞKAN VETERİNER İSMAİL TEKİNSİZ'E HİÇ ŞANS VERİLMİYORDU!

Ak parti İncesu'da son bir yılda köklü değişiklikler oldu.Özellikle Mustafa İlmek'in başkan olması ile olumlu rüzgarların esmeye başladığı ilçede İlçe başkanının kesin olarak değişeceği bildiriliyordu.Veteriner İsmail Tekinsiz'in yerine ondan çok çok daha tecrübeli Hamit Korkmaz'ın seçilmesi Mustafa İlmek'in başkan seçilmesi gibi İncesu'da son derece güzel karşılandı.

NAZMİ YAKUT

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