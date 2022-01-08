AK Parti seçmenine büyük tuzak

Erken seçim söylentileri arttıkça ve genel ve yerel seçimler yaklaştığı zamanlarda, AK Parti karşıtı sosyal medya paylaşımları hız kazanıyor, Seçmeni yanıltmak için sosyal medyadan yapılan kara propaganda dikkat çekti. Vatandaşların seçimlerde kullanacağı oyların geçersiz sayılmaması için bazı hususlara dikkat etmeleri gerekiyor.

Milletvekili Genel Seçiminin 2023 yılında yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiya kadar ki seçimler öncesinde sosyal medyadan AK Parti aleyhine paylaşımlara malesef engel olamıyor ve son zamanlarda ahlaksız payşaşımlar hız kazandı. Seçmeni yanıltmak için sosyal medyadan yapılan kara propaganda dikkat çekti. Daha önceki seçimlerde de paylaşılan bir fotoğraf sosyal medya üzerinden seçime iki gün kala yeniden paylaşılmaya başlandı.



AK Parti karşıtı grup ve siyasal partiler tarafından yapıldığı düşünülen paylaşımda AK Parti seçmenin sandığa kalemle gitmesi isteniyor. Oy kullanırken pusulada CHP'nin olduğu kutucuğa 'CHP'ye tepki için çarpı atın' deniliyor. Seçim kanuna göre oy pusulası üzerine kalemle işaretleme oyun geçersiz sayılma nedeni

Siber suçlarla mücadele ekiplerince bu kişiler tespit edilmeli ve gereken yapılmalıdır aksi taktirde bu ahlaksızlardan herşey beklenir.

AŞAĞIDAKİ GİBİ MÜHRÜ BASIP BİRDE ÇARPI ATARSINIZ OY GEÇERSİZ OLUR

YUKARIDAKİ GİBİ MÜHRÜ BASIP BİRDE ÇARPI ATARSINIZ OY GEÇERSİZ OLUR

Siber suçlarla mücadele ekiplerince bu kişiler tespit edilmeli ve gereken yapılmalıdır aksi taktirde bu ahlaksızlardan herşey beklenir.

Oy kullanırken bunlara çok dikkat edin



Vatandaşların seçimlerde kullanacağı oyların geçersiz sayılmaması için bazı hususlara dikkat etmeleri gerekiyor.



Arkasında "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı ve sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları ile hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış, siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları geçerli sayılmayacak.



Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları da geçerli kabul edilmeyecek.



Bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış veya koparılmış, üzerinde "evet" ya da "tercih" mührü dışında veya bu mühürler yerine herhangi bir özel işaret, isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılan, üzerinde yer alan siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin şekilde karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan oy pusulaları da geçersiz sayılacak.



Üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler veya sayılar yazılmış, şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları geçerli kabul edilmeyecek.



Zarfın içinde el ilanı, broşür ya da özel bir işaret, yazı, şekil taşıyan kağıt veya işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması halinde, bu zarftan çıkan oy pusulaları hesaba katılmayacak.