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AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, oğluna düğün yaptı

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın, oğlu Hüseyin Yaman'a düzenlediği 1500 kişilik düğün, sosyal medyada gündem oldu.

AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, oğluna düğün yaptı
07 Eylül 2020 Pazartesi 00:03

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, 4 Eylül 2020 itibariyle düğünlerle ilgili pek çok yasak uygulamaya girmişti.

Buna göre, sokak ve kır düğünleri tamamen yasaklanırken, 'nikah töreni' şeklinde yapılacak düğünlere de 1 saatte bitirme kısıtlaması getirilmişti.

TEPKİ ÇEKTİ

Uygulanmaya başlanan düğün yasağına rağmen AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın oğlu Hüseyin Yaman'a yaptığı düğün sosyal medyada tepki topladı.

Bin 500 davetlinin katıldığı törende Hüseyin Yaman, hayatını Rümeysa Telli ile birleştirdi.

AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, oğluna düğün yaptı #1

AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, oğluna düğün yaptı #2

AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, oğluna düğün yaptı #3

AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, oğluna düğün yaptı #4


Kaynak: Kamu Saati Özel
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