Ak Parti Kayseri İl Kurmayları, Kayseri İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'i Ziyaret Etti, Memduh Büyükkılıç ve Şaban Çopuroğlu tam kadro incesu belediye başkanı Mustafa İlmek'i Ziyaret etti İlçe yönetim kurulu toplantısına katıldı Detaylar haberde...

Ak Parti Kayseri İl Kurmayları, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'i Ziyaret Etti

Ak Parti Kayseri İl Kurmayları, Kayseri İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'i Ziyaret Etti, Memduh Büyükkılıç ve Şaban Çopuroğlu tam kadro incesu belediye başkanı Mustafa İlmek'i Ziyaret etti İlçe yönetim kurulu toplantısına katıldı Detaylar haberde...

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı, Kayseri Büyükşehir ve tüm İlçe Belediye Başkanlarımız ve Ak Parti teşkilat mensupları ile birlikte AK ailesine katılan İncesu Belediye Başkanımız Mustafa İlmek’i ziyaret ettiler.

Başkan Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklmada şu sözlere yer verdi Bizler hizmetlerimizin sırrının her daim birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz olduğunu vurguluyor bu minvalde İncesu ilçemizi diğer tüm ilçelerimiz gibi hizmetlerin en güzeli ile buluşturacağımızı belirtiyoruz.

Bu vesile ile aramıza katılan İncesu Belediye Başkanımız Mustafa İlmek’e tekrardan hoşgeldin diyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz. #HerŞeyKayseriİçin

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı, Kayseri Büyükşehir ve tüm İlçe Belediye Başkanlarımız ve Ak Parti teşkilat mensupları ile birlikte AK ailesine katılan İncesu Belediye Başkanımız Mustafa İlmek belediyedeki buluşmanın ardından haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katılmak için İncesu Ak Parti ilçe teşkilatına geçiş yaptılar. Ak Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti

Ak Parti İl Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başaknı Memduh Büyükkılıç Yaptığı açıklamada ise AK Kadrolarımızın gerek belediye gerekse teşkilat olarak birlik ve beraberlik içerisinde ilçemiz için çalışma istekleri bizleri de ziyadesiyle memnun etti. Rabbim birliğimizi dirliğimizi bozmasın diyor, İlçe Başkanımız İsmail Tekinsiz nezdinde tüm ilçe teşkilat mensuplarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz.

Ak Parti İncesu Belediye Başkanı Avukat Mustafa İlmek Yaptığı açıklamada İncesu'daki Kardeşlerimiz ile tertemiz bir sayfa açtık İncesu yatırımlara hız kesmeden tam gaz devam edeceğiz ilçemizi kayserinin ve Türkiyenin En Gözde en çalışkan en üretken belediyesi yapacak ve İncesu halkımızın refah düzeyini en üst seviyelere çıkaracağız Biz İncesuyuz sayın Cumhurbaşkanımızn ve Kayseri Büyükşehir belediye başkanımızın destekleriyle İncesu'da hep birlikte çok güzel işler yapacağız ifadelerinde bulunan İncesu Aşığı Mustafa İlmek İncesu Çok Kısa zamanda büyük yatırımlar yapılacağı sinyallerini de verdi

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