AK PARTİ KADIN KOLLARI BAŞKANINA TEPKİ YAĞDI

AKP Çorum Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Meryem Demir öyle bir paylaşım yaptı ki..

Cumhurbaşkanı ve AKPARTİ Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan toplantıda " Allah çocuklarımın ömründen alsın size versin " diyen AKP Çorum Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Meryem Demire tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla 137. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı yaptı. Çorum’dan toplantıya katılan İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, “Allah çocuklarımın ömründen alsın size versin” dedi. Erdoğan ise, “Haşa, Allah onları en güzel şekilde yetiştirmeyi nasip etsin” diye cevabı verdi.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Yıldız Bek, “Kendi geleceği ve siyasi çıkar uğruna evlatlarından vazgeçen bir anneden kime ne hayır gelir! Yazık çok yazık… Bugüne kadar siyasete birçok değerler alet edildi ama ilk defa evladın alet edildiğini duydum.

CUMHURBAŞKANIMIZI BİZDE ÇOK SEVİYORUZ ANCAK..

Sayın Cumhurbaşkanımız R.Tayyip Erdoğan, yaklasık 20 yıldır ikdidar da.Ülkede birçok şeyi değiştirdi,geliştirdi.Ayrıca Türkiye Cumhuriyetinin Başkanı.Elbette ona saygı duymalıyız.Elbette yaptığı hizmetler ve kişisel duruşu nedeni ile sevceğiz bu gayet normal.Ancak bu durumun bu kadar abartılmasını bizde hiç hoş karşılamadık.Sanırım sevgisini biraz abartmış hanımefendi.