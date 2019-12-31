AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, konuşmasının ardından İYİ Partiden istifa ederek AK Parti’ye katılan Kayseri’nin İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’e parti rozetini taktı, Sezai Karakoç'un Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine adlı şiirini okuyan Başkan Mustafa İlmek'i Solandaki müthiş kalabalık Dakikalarca alkışladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Mustafa İlmek’e Ak Parti Rozetini Taktı

“YUVANA HOŞ GELDİN”

Özhaseki, İlmek’e “Yuvana hoş geldin” diyerek seslendi. “Eskiden beri gönül dünyasında beraber olduğumuz Mustafa ilmek kardeşimizin rozetinin takılması için de bir aradayız” diyen Özhaseki, “Yuvana hoş geldin, sefalar getirdin. Başımızın üzerinde yerin var. Kol kola olacağız, gece gündüz İncesu’ya hizmete etmeye devam edeceğiz. Ne söz verdiysek, yerine getirdik. Bundan sonrada İncesu’ya neler yapacağımızı göreceksiniz. Bütün hizmetler de beraber olacağız ve birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Kadir Has Kongre Salonu’nda yapılan İl Danışma Meclisi toplantısının açış konuşmasını yapan İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “İl Başkanlığı görevine gelişimizin 511. günü olan bugünde 2019 yılının son İl Danışma Meclisi özelliğini de taşıyan toplantımızı salonu dolduran binlerce hemşerimizin, teşkilat mensuplarımızın coşkusu ve heyecanı ile adeta bir miting havasında gerçekleştiriyoruz. Bizler göreve geldiğimiz ilk günden beri Bakanlarımızla, Milletvekillerimizle, Belediye Başkanlarımızla, İlçe Başkanlarımızla, Kadın ve Gençlik Kollarından Mahalle Başkanlarımız ve yönetimlerine kadar tüm teşkilat mensuplarımızla şehrimizin her köşesinde hizmet anlayışını ilmek ilmek dokumaya gayret ettik, etmeye de devam ediyoruz” dedi.

Çopuroğlu konuşmasının son bölümünde ise İyi Parti'den istifa ederek partilerine geçen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'e teşekkür etti. Çopuroğlu, “Bu güzel günü anlamlı kılan bir diğer hususta Danışma Meclisi toplantımız esnasında protokolümüz ile birlikte ailemize katılarak bizleri mutlu eden İncesu Belediye Başkanımız Mustafa İlmek’e düzenlenen rozet takma merasimi oldu. Başkanımızla birlikte aramıza katılan meclis üyelerimiz ve teşkilat mensuplarımıza bir kez daha hoş geldiniz diyor, hep birlikte nice AK hizmetler yapmayı diliyoruz” dedi. Çopuroğlu, basında yer alan haberlerin aksine İlmek ile kapalı kapılar arkasında hiçbir pazarlıklarının olmadığını, “Her ne kadar basında şu söz verildi, bu söz verildi deniliyorsa da biz şahsen ne Mustafa Başkan’dan böyle bir talep olduğunu duyduk ne de böyle bir kapalı kapılar ardında bir sözümüz oldu; ama Mustafa Başkan’a bir tek sözümüz var. Ne milletvekilliğinde beşinci sıra, ne ikinci dönem belediye başkanlığı sözü mözü aramızda geçmedi. Ama şu sözü verdik biz Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden rozet alacak. Orada mutlaka Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştüreceğiz sözünü verdik” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İLMEK'e Ak Parti Rozetini Taktı.

Ardından Küsürdeki Konuşmasında Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok sevdiği seçimden 1 gün önce 30 mart günü de İncesu Meydanındaki mitinginde de dile getirdiği Sezai Karakoç'un Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine adlı şiirini okuyan Başkan Mustafa İlmek'i İncesu halkınında yoğun katılım gösterdiği İl Danışma Meclisi Toplantı Salonundaki müthiş kalabalık Dakikalarca alkışladı...

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili

Uzatma dünya sürgünümü benim

Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır

Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır

Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır

Yoktan da vardan da ötede bir Var vardır

Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır

O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır

Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır

Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır

Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır

Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır

Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır

Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır

Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır

Senden ümit kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili

İNANDIĞIM DÜŞÜNCEDE,

İNANDIĞIM İNSANLARLA

BERABERİM!

***Alkışlar eşliğinde kürsüye davet edilen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, inandığı düşüncede, inandığı insanlarla birlikte olduğunu dile getirerek, “Ben bugün inandığım düşüncede, inandığım insanlarla beraberim. Niyetim İncesu’ya hizmet götürmek” dedi ve sonra da şiir okudu. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’e parti rozeti AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki tarafından takıldı.

Özhaseki, konuşmasının ardından İYİ Partiden istifa ederek AK Parti’ye katılan Kayseri’nin İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’e parti rozetini taktı.

Mustafa ilmek 16 aralık 2019 tarihi itibarıyla hizmetlerin bütünlüğü ve kalitesini dikkate alarak Ak parti Kayseri İl binasında düzenlenen tören ile Resmen Ak Partili Oldu ve Kayseri ve Türkiye de bu durum konulmaya başlandı Şu an ilçe genelindeki insanların düşüncelerine bakacak olursak İncesudaki 31 mart seçimlerinde İlmek'e Destek veren vermeyen herkes Ak Partiye Geçiş sürecini olumlu karşılamış durumda olmakla birlikte insanların düşüncesi kazananın İncesu olacağı yönündedir. Mustafa ilmek İncesu ya kazandırmak için çok büyük fedakarlık yapmıştır Biz inanıyoruz ki büyükşehir ve Kayseri ki diğer ilçe belediyeleri tüm gücü ile artık İncesu için çalışacaklar çok kısa zaman için içerisinde göreceğiz ki İncesu gerçekten çok büyük yatırımlar alan çok büyük mega projelere imza atan bir merkez ilçe olacaktır. Arkadaşlar İncesu Artık Küçük bir ilçe Değil Çok sayıdaki köyü mahalle olan toplamda yaklaşık 30 bin kişinin belediyeden hizmet beklediği, yeni üniversitesi yapıldı ve bu üniversitenin sayısını arttırmak ve daha fazla hayırseverlerle ile işbirliği yaparak üniversitede okuyan öğrenci sayısını arttırmak ve üniversite bölümlerinin sayısını arttırmak için Mustafa İlmek İncesu İlçesinin geleceği için çok büyük bir karara imza atmıştır. kendisini yürekten tebrik ediyoruz şöyleki incesu'da nüfus arttı zaman ilçe esnafı ilçe halkı kazanacağını düşünüyoruz yaklaşık 30 bin rakamına dayanan İncesu nüfusu belediye imkanları ile maalesef yetersiz kalıyordu Şimdi bundan sonraki süreçte büyükşehir belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinden istediği yardım alabilecek olan bir dediği iki edilmeyecek olan Mustafa İlmek İncesu da gerçekten çok büyük projelere imza atacaktır.

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