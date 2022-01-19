AK Parti, EYT ile ilgili çalışmasını sürdürüyor

Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme ile ilgili öncelikle kapsam sonrasında ise yaş ve sigorta şartı belirlenecek. 50 yaş şartı, masadaki ilk maddeler arasında…

AK Parti, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili teklif için çalışmalarını hızlandırdı.

2022 yılı içerisinde bu teklif, AK Parti tarafından Meclis’e sunacak ve tüm partilerin desteği istenecek.

ŞARTLAR BELİRLENİYOR

Yaklaşık 5 milyon kişinin beklediği düzenleme için bazı şartlar söz konusu olacak.

Yeni formüllerin belirleneceği çalışmanın yakın zamanda gün yüzüne çıkacağı öğrenilirken, düzenlemenin kimleri kapsayacağı, yaş ve sigorta şartları da tüm bu çalışmaların ana gündem maddeleri olacak.

EYT İÇİN KAPSAM BELİRLENECEK

EYT ile ilgili yapılacak olan düzenlemede şu şartlar ön plana çıkarılacak:

- Yaş sınırı ve sigortalılık sürelerine bakılacak

- Kaç kişinin emekli olabileceği ve kaç lira maaş alacağı hesaplanacak.

- Konunun mali boyutu ortaya çıkarılacak.

- Kaynak sağlanması için çalışma yapılacak.

YAŞ VE SİGORTA ŞARTI

- 1999 öncesi Bağ-Kur ya da SSK sicil kaydı olup olmadığını bakılacak.

- 50 yaşın altında emekli olmama şartı aranacak.

- Prim ve gün sayısını dolduranlara emeklilik hakkı gelebilecek.

YENİ FORMÜLLER DE MASADA

- Belli bir yaşın üstünde olanlara emeklilik verilmesi gibi bir formül de masada olacak.

- Kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu olabilir.