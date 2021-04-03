AK Parti, ekonomiye ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu

Özellikle yiyecek içecek sektörünün ön planda tutulduğu yasa teklifine göre, nisan ve mayıs aylarında ücretsiz izne ayrılanlara 1500 TL ödenecek.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nin ardından AK Parti milletvekilleri hakerete geçti, TBMM Başkanlığına ekonomiye ilişkin yeni kanun teklifi sundu.

Yasa teklifinde özellikle yiyecek içecek sektörüne dikkat çekildi ve hizmet sektöründe çalışanların haklarının ön planda tutulması istendi.

MADDE MADDE KANUN TEKLİFİ

Milletvekillerinin Meclis'e sunduğu kanun teklifi içerisinde şu maddeler yer aldı:

- Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanması,

- Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması,

- Yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılması,

- Hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınması...