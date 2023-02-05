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AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne mesaj: Erbakan'ın yeri Cumhur İttifakı'nın yanıdır

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, katıldığı canlı yayında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a ittifak mesajı gönderdi. Turan, "Cumhurbaşkanımız HÜDAPAR'ın Genel Başkanı ile görüştü, görüşmeler devam ediyor. Sorunsuz olarak bir mutabakat olacağı kanaatindeyim. Sayın Erbakan'ın da bulunacağı yer altılı masa değil, Cumhur İttifakı'dır diye düşünüyorum" dedi.

AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne mesaj: Erbakan'ın yeri Cumhur İttifakı'nın yanıdır
Kamusaati
Kamusaati
05 Şubat 2023 Pazar 23:48

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TV100'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda HÜDAPAR'ın katılması gündemde olan Cumhur İttifakı'nın genişlemesine ilişkin de konuşan Turan, Yeniden Refah Partisi'ne mesaj gönderdi.

"HÜDAPAR VEYA BAŞKA PARTİLERLE YOL YÜRÜMEK İSTERİZ"

"Cumhur İttifakı genişliyor mu?" sorusuna yanıt veren Turan, 'şunları söyledi: "Biz büyüyen Türkiye'ye güçlü durmak isteyen, omuz veren kim varsa yol yürümek istiyoruz. HÜDAPAR veya başka partilerle yol yürümek isteriz. 6'lı masanın da bizim de bu konularda adım atarken 50+1 düzlemiyle bakmak durumundayız. Biz 6'lı masa gibi polemiklerin kavgaların partisi değiliz. Biz Türkiye Yüzyılı diyoruz. Bu rüyanın altında kim varsa gelsin istiyoruz.

"ERBAKAN'IN YERİ CUMHUR İTTİFAKI'DIR"

Sadece bir partiden bahsetmiyorum. HÜDAPAR ile iyi bir iletişim yakalandı. Cumhurbaşkanımız HÜDAPAR'ın Genel Başkanı ile görüştü, görüşmeler devam ediyor. Sorunsuz olarak bir mutabakat olacağı kanaatindeyim. Sayın Erbakan'ın da bulunacağı yer altılı masa değil, Cumhur İttifakı'dır diye düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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