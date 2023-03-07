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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk yorum! Saadet'e zehir zemberek sözlerle yüklendiler

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk yorum! Saadet'e zehir zemberek sözlerle yüklendiler

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk yorum! Saadet'e zehir zemberek sözlerle yüklendiler
Kamusaati
Kamusaati
07 Mart 2023 Salı 11:31

Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili bir yorumda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir." ifadelerini kullandı. Adayın Saadet Partisi Genel Merkezi'nde açıklanmasını eleştiren Turan, "CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP'de açıklanması SP için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!" dedi.

2 Mart'ta masadan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak teklif ederek yeniden masaya döndü. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Diğer liderler de cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.

"HAYIRLI OLSUN"

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin ardından bir yorum da AK Parti'den geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir." ifadelerini kullandı.

"SP İÇİN TARİHİ UTANÇTIR"

Turan sözlerine şöyle devam etti: "Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP'de açıklanması SP için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!"

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