Milletvekilliği aday adaylığı başvurularını alan AK Parti'nin, gazeteci Fulya Öztürk'e vekillik teklifi götürdüğü öğrenildi.
Resmi seçim süreci başladı.
Türkiye 14 Mayıs'taki seçimlere odaklanmış durumda.
52 gün kala partiler, milletvekilliği aday adaylığı başvurularını kabul ediyor.
Bu kapsamda medya, bilim ve sanat gibi birçok alanda tanınan isimlerin de ismi adaylıkla anılıyor.
AK Parti'den Fulya Öztürk'e vekillik teklifi
Adı vekillikle anılan son isim ise CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk oldu.
Öztürk'e, AK Parti tarafından teklif götürüldü.
Ancak Öztürk'ün henüz bir cevap vermediği öğrenildi.