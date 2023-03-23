AK Parti'den Fulya Öztürk'e vekillik teklifi

Ordu'nun Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Ambartepe Mahallesi'nde oturanlar, kapı komşusu olmasına rağmen iftarlarını ikişer dakika farkla açıyor. Bir adımla farklı ile geçen mahalleliler, bölgede iki cami olduğundan dolayı kimi zaman ezan sesleri karışsa da bu duruma artık alıştıklarını belirtiyor.