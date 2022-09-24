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AK Parti'de yasa mesaisi: Şirketlerden çalışanlara bin liralık doğalgaz desteği

AK Parti, şirketlere, çalışanlarına doğalgaz desteği vermesi halinde vergi ve sigorta pirimi muafiyetleri sağlanyan yasa teklifini 1 Ekim'den sonra TBMM'ye sunacak.

AK Parti'de yasa mesaisi: Şirketlerden çalışanlara bin liralık doğalgaz desteği
Kamusaati
Kamusaati
24 Eylül 2022 Cumartesi 01:15

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim Cumartesi günü yeni yasama yılına başlayacak.

AK Parti, ekonomik düzenlemeleri içeren yasa teklifini 1 Ekim'den sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunacak.

TBMM'de, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş başkanlığında bürokratların da katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, yeni torba teklif için mesai yapıldı.

Vergi ve icra kanunlarında değişiklik

60 ile 80 madde arasında olması beklenen torba yasa teklifinde, vergi ve icra kanunlarında değişiklik öngörülüyor.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 2 bin liranın altındaki borçları kapsayan 10 milyon icra dosyası, tasfiye edilecek.

Bu düzenlemeden yaklaşık 1 milyon kişi yararlanacak.

Varlık yönetimi şirketlerine devredilmiş icralık borçların da devlet tarafından karşılanmasının kapsama dahil edilmesi planlanıyor.

Çalışanlarına doğalgaz desteği veren şirketlere vergi muafiyeti

Düzenleme içinde; şirketlerin, çalışanlarına 1000 liraya kadar doğalgaz desteği vermesi öngörülüyor.

Şirketlere, çalışanlarına doğalgaz desteği vermesi halinde vergi ve sigorta pirimi muafiyetleri sağlanması da gündemde.

Bu düzenlemenin ise torba teklifin içine koyulması planlıyor.

DHA'nın haberine göre; aynı destek, personeline yol ve yemek yardımlarını nakdi olarak veren şirketler için de geçerli olacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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