AK Parti'de parti yönetimi ve kabinede değişim başlıyor

AK Parti’de yerel seçimlerden sonra başlayan parti yönetimi ve kabinedeki değişim beklentisinin ilk adımı atılıyor. Bu kapsamda önümüzdeki ay grup başkanvekillikleri, komisyonlar, grup yönetim kurulu ve başkanlıkları için seçim yapılacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 2 Temmuz’da başlayacak Meclis Başkanlığı ile eş zamanlı olarak yapılacak grup yönetimi seçimleri öncesi kulisler hareketlendi. AK Parti kaynakları, grup yönetiminde küçük çaplı bir revizyona gidileceğini belirtiyor. Beş grup başkanvekilinden ikisinin değişebileceği, ihtisas komisyonları başkanlıklarında ise geniş çaplı bir değişimin beklenmediği ifade ediliyor. On beş kişiden oluşan Grup Yönetim Kurulu üyelikleri için de yeniden seçim yapılacak. Süreyya Sadi Bilgiç’in de Meclis Başkanvekilliği görevine devam edeceği ifade ediliyor.
Başkanlık denklemi
Meclis Başkanlığı konusunda yapılan değerlendirmede ise Binali Yıldırım ile Mustafa Şentop’un adaylığı dışında başka bir isim üzerinde durulmuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz günlerde Yıldırım’la baş başa yemek yediği belirtilirken, AK Parti kaynaklarına göre bu görüşmede Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı adaylığı konusu gündeme gelmiş olabilir. Ancak, parti kulislerinde şimdilik Şentop’un adaylığı ön plana çıkmış durumda.
Grup başkanlığı seçimi
Temmuz ayı içinde AK Parti grup başkanlığı için de seçime gidilecek. Halen Naci Bostancı’nın yürüttüğü bu görev için geçmişte Binali Yıldırım’ın da adı geçmişti. AK Parti kaynakları, bu konuda bir değişiklik beklentisinin olmadığını; ancak Yıldırım’ın yeniden Meclis Başkanı olmaması veya kabineye alınmaması durumunda, grup başkanlığı seçeneğinin gündeme gelebileceğini dile getiriyor.
En Güncel İş İlanları
Yayınlandığı anda Sayfamızda Yer Alacaktır Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz
|
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler