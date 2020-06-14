AK Parti'de parti yönetimi ve kabinede değişim başlıyor

AK Parti’de yerel seçimlerden sonra başlayan parti yönetimi ve kabinedeki değişim beklentisinin ilk adımı atılıyor. Bu kapsamda önümüzdeki ay grup başkanvekillikleri, komisyonlar, grup yönetim kurulu ve başkanlıkları için seçim yapılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 2 Temmuz’da başlayacak Meclis Başkanlığı ile eş zamanlı olarak yapılacak grup yönetimi seçimleri öncesi kulisler hareketlendi. AK Parti kaynakları, grup yönetiminde küçük çaplı bir revizyona gidileceğini belirtiyor. Beş grup başkanvekilinden ikisinin değişebileceği, ihtisas komisyonları başkanlıklarında ise geniş çaplı bir değişimin beklenmediği ifade ediliyor. On beş kişiden oluşan Grup Yönetim Kurulu üyelikleri için de yeniden seçim yapılacak. Süreyya Sadi Bilgiç’in de Meclis Başkanvekilliği görevine devam edeceği ifade ediliyor.



Başkanlık denklemi

Meclis Başkanlığı konusunda yapılan değerlendirmede ise Binali Yıldırım ile Mustafa Şentop’un adaylığı dışında başka bir isim üzerinde durulmuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz günlerde Yıldırım’la baş başa yemek yediği belirtilirken, AK Parti kaynaklarına göre bu görüşmede Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı adaylığı konusu gündeme gelmiş olabilir. Ancak, parti kulislerinde şimdilik Şentop’un adaylığı ön plana çıkmış durumda.



Grup başkanlığı seçimi

Temmuz ayı içinde AK Parti grup başkanlığı için de seçime gidilecek. Halen Naci Bostancı’nın yürüttüğü bu görev için geçmişte Binali Yıldırım’ın da adı geçmişti. AK Parti kaynakları, bu konuda bir değişiklik beklentisinin olmadığını; ancak Yıldırım’ın yeniden Meclis Başkanı olmaması veya kabineye alınmaması durumunda, grup başkanlığı seçeneğinin gündeme gelebileceğini dile getiriyor.

En Güncel İş İlanları

Yayınlandığı anda Sayfamızda Yer Alacaktır Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz