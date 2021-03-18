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AK Parti'de Binali Yıldırım'a yeni görev verilecek

Son Başbakan Binali Yıldırım'ın, AK Parti'de MKYK’ya alınacağı ve sonrasında Genel Başkan Vekilliği veya Grup Başkanlığı görevine getirilme ihtimali yüksek.

AK Parti'de Binali Yıldırım'a yeni görev verilecek
18 Mart 2021 Perşembe 00:08

AK Parti 2023'te yapılacak seçimler için çalışmalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti'de teşkilat yönetimlerinde yapılan değişiklikten sonra, parti MKYK’sında da birtakım değişikliklere gidiliyor.

AK Parti kulislerinde konuşulan ise Meclis dışı kalmasına rağmen teşkilatlarla birlikte sahada çalışan eski bakan ve eski milletvekillerinden bazılarının MKYK’ya taşınacağı ifade ediliyor.

BİNALİ YILDIRIM MKYK'YA

Yine parti kulislerinde, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a yeni görev verileceği de konuşuluyor.

Binali Yıldırım’ın MKYK’ya alınacağı ve sonrasında Genel Başkan Vekilliği veya Grup Başkanlığı görevine getirileceği iddiaları var.

Yıldırım’ın da partide görev almaya sıcak baktığı belirtiliyor.

AK Parti de Binali Yıldırım a yeni görev verilecek #1

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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