AK Parti, Ankara'da ulaşım zammının öğrenciler için geri çekilmesi amacıyla önerge verecek

2021 bütçesi 6 milyon lira açık veren ve Karaburun Belediyesinin, resmi evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma iddiası ile Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan CHP’li Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın, kamu kaynaklarını nasıl çarçur ettiği denetim komisyonu raporuyla bir bir gün yüzüne çıktı. İlkay Erdoğan’ın, 2020’de belediyede halkla ilişkiler uzmanı olarak görev yapan halasının kızı Yıldız Sedef’e yıllık yasal sınır 270 saat iken yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak 640 saat fazla mesai ücreti ve çoğu personelin günlük yevmiyesi 167 liraya gelirken Sedef’e 402 lira gibi astronomik bir yevmiye ödedi.