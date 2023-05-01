Aile sağlığı Çalışanlarına kadro var mı?, ASM çalışanlarına kadro verilecek mi? MÜJDE GELİYOR

ASM grup elemanlarına kadro var mı?, Aile sağlığı elemanı olarak nitelendirilen Aile hekimliği bünyesinde çalışan hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenleri kadro bekliyor. Kamu bünyesinde sözleşmeli olarak hizmet veren ASM çalışanları sık sık kadro isteklerini dile getiriyor. Peki, ASM grup elemanlarına kadro var mı, seçimden önce ASM çalışanlarına kadro verilecek mi?

Kamu personeli olmayan Aile Sağlığı Merkezi Gruplandırma personelleri kadroya alınmayı bekliyor. ASM Grup Elemanları, eşit maaş ve eşit hak isteyerek kadrolu bir şekilde sağlık çalışanı olmayı talep ediyor. Peki, ASM grup elemanlarına kadro var mı, seçimden önce ASM çalışanlarına kadro verilecek mi?

ASM grup elemanlarına kadro var mı?

KPSS şartı aranmadan çalışan kamu dışı ASÇ’ye gelen kadro Aile sağlığı merkezlerinde grup elemanı olarak çalışan Hemşire, ATT, Tıbbi Sekreter, Ebe, Paramedik ve temizlik personellerinde de beklentiye neden oldu.

Binlerce ASM Grup Elemanı seçim öncesi bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyor, ancak henüz ASM Grup Elemanlarının kadroya geçişine yönelik resmi bir açıklama gelmedi.

Sağlık Bakanı Koca 2022 Ağusos ayında sağlıkta "Beyaz Reform" çalışmaları kapsamında yaptığı paylaşımda, "aile hekimliği niçin unutuldu?" yönünde son dönemde yöneltilen sorulara karşılık, "Hayır. Bizce 'unutmanın' sözü bile edilmemeli. Her şeyin bir arada yapılmamış olması bazı teknik sebeplere bağlı. Geniş anlamıyla şartların adil hale getirilmesi şeklindeki ilkemiz, yeni adaletsizlikler oluşmasına karşı bir güvencedir. Kapsam dışı hekim kalmayacak." demişti.