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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iki ayrı bakanlığa dönüştürüldü. Kararnameye göre yeni bakanlıklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oldu. Bakanların isimleri Resmi Gazete'de belirtilmezken, ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü
21 Nisan 2021 Çarşamba 01:27

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ikiye bölünerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Yeni kararla birlikte bakanlık sayısı 17'ye yükseldi.

İKİ BAKANLIK 2018'DE TEK BAKANLIK HALİNE GETİRİLMİŞTİ

Temmuz 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının teşkilat kanunlarındaki düzenlemeyle iki bakanlık, 'Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı' adı altında bir araya getirilmişti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü


Kaynak: Kamu Saati Özel
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