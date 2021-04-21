0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0
is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0
işçi çalışma
işçi çalışma
0
işe iade
işe iade
0

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı görevden alındı mı?

Zehra Zümrüt Selçuk kabineden ayrılıyor mu? Zehra Zümrüt Selçuk bakanlıktan alındı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adı altında iki yeni bakanlık kurulacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı görevden alındı mı?
21 Nisan 2021 Çarşamba 01:30

Son dönemde kamuoyunun beklentilerinden biri olan bazı bakanlıkların ayrılması ve kabine değişikliğine ilişkin ilk adım geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iki farklı bakanlığa ayrıldı.

İKİ YENİ BAKANLIK KURULDU

Söz konusu ayrılık kararına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber