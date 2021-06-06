Aidatsız kredi kartı veren bankalar ve Aidatsız kredi kartlarının özellikleri

Akbank Free

Akbank yeni çıkarttığı Free kartla kart aidatı olmadan taksit imkanı tanıyor, aynı zamanda chip para fırsatı ve SMS para gibi nakit çözümleri için de kolaylıklar sağlıyor. Akbank Free kart ile eğer ekstra kampanyalara katılmak isterseniz sms atıyorsunuz. Bunun için ayrı ücretendirme yapılıyor. Ancak katılmadığınız ekstra kampanyalar için para ödenmiyor.

Garanti Flexi

Yasa gereği aidatsız kredi kartı Akbank’tan başka bankalar da var. Garanti Bankası flexi kart ile hem kart aidatı ücreti almıyor hem de taksit özelliği sunuyor. Ancak kişiye özel uygulamalar var. Harcamalarınıza göre puan, ekstra kampanyalar gibi özelliklere sahip olabilirsiniz. Garanti'nin anlaşmalı olduğu üye işyerlerinden ise ekstra puanlar kazanabilirsiniz. Kişiye özel kampanya katılımları yapabilirsiniz. Harcama sözü ya da size özel kampanyalara katılmak için SMS ile talep gönderebilirsiniz. Bunun için ücret istenebilir.

HSBC Konsept

HSBC Konsept kredi kartının da kart aidatı ücreti yok. Bu kartta aynı zamanda Advantage NakitPuan kazanımı yapabilir ve de alışverişlerinizi taksitlendirebilirsiniz. HSBC Concept ile yıllık kart aidatı ödemeden taksitlendirme ve Advantage NakitPuan kazanımı özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Artı taksit gibi Advantage NakitPuan kampanyalarından faydalanmak isterseniz, seçtiğiniz kampanya için belirlenmiş ücreti ödersiniz.

Finansbank Fix Card

Finansbank Fix Card ile kredi kartı aidatından kurtuluyorsunuz. Bu kartın da taksit ve puan özelliği bulunuyor. Bu kart ile harcama sözü verenlere ekstra hediye puanlar da veriliyor. Kart aidatı ücreti yok ancak 15 TL'lik kart basım ücreti alınıyor. Bu kart aynı zamanda hem kredi kartı hem de para kart özelliği de sunuyor.

ING Pegasus Plus Kart

Sık sık uçuyorsunuz ve kredi kartınıza hem aidat ödemeyip hem de uçuş puanı kazanmak istiyorsanız ING Pegasus Plus Kart’ın avantajlarına göz atabilirsiniz. Kart ile yapılan tüm mal ve hizmet alımlarından %1, Pegasus ile yapılan uçuşlarda %2 uçuş puanı kazandırıyor. Bu kart aynı zamanda bonus kart özelliğine sahip olup taksit özelliği de sağlıyor.

İş Bankası Maximum Aidatsız Kart

İş Bankası Maximum Aidatsız Kredi kartı ile üye işyerlerinden yapacağınız alışverişlerden puan kazanıp taksit imkanlarından da faydalanabiliyorsunuz. Ancak üye işyerleri dışında puan, ilave taksit, indirim kampanyaları, müzekart özelliği, Atatürk ve Esenboğa Havalimanı otopark ve vale indirimi gibi özelliklerden faydalanamıyorsunuz.