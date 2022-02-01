Ahmet Necdet Sezer: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne hale düştüğünü biliyoruz

Yılın, sanat, basın ve bilimde en iyi Atatürkçüleri seçilenlere ödülünü veren Sezer, törende aklın ve bilimin önemine dair bir konuşma yaptı.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, dün gece Atatürkçü Düşünce Derneği'nin hazırladığı ödül törenine katıldı. Türkiye'de akıllarda, 2001 yılında dönemin başbakanı Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığını fırlatması ile ekonomik kriz başlatan Cumhurbaşkanı olarak kalan Sezer, 'Yılın Atatürkçüleri' ödüllerini kazananlara takdim etti. BASINDA DÜNDAR, SANATTA GEZEN Basın alanında Uğur Dündar, edebiyat alanında Prof. Dr. Ataol Behramoğlu, bilim ve sağlık alanında Prof. Dr. Ahmet Saltık ve sanat alanında Müjdat Gezen, "Yılın Atatürkçüleri" seçilirken ödüllerini Sezer'in elinden aldı. AKLIN ÖNEMİ Sezer, burada yaptığı konuşmada, Atatürkçülük düşüncesinin iki temelinin akıl ve bilim olduğunu kaydederek "Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz. Ödül kazanan arkadaşları hepimiz adına kutluyorum." dedi.

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