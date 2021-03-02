Ahmet Hakan, harita üzerinde yeni kararları anlattı

Türkiye'nin risk haritasını ekrana getiren Ahmet Hakan, hangi illerde hangi kararların uygulanacağını detaylı bir şekilde dile getirdi.

Türkiye'nin yeni risk haritasına göre alınan esneme kararları kafalarda karışıklığa neden oldu.

Türkiye haritası, Düşük riskli (mavi), Orta riskli (sarı), Yüksek riskli (turuncu), Çok yüksek riskli (kırmızı) olmak üzere 4 farklı renkle bölgelere ayrıldı.

Ahmet Hakan, haritaya bakıp hangi kararların hangi illerde uygulanacağını anlamayanlar için CNN Türk canlı yayınında detaylı bir anlatım yaptı.