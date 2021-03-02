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Ahmet Hakan, harita üzerinde yeni kararları anlattı

Türkiye'nin risk haritasını ekrana getiren Ahmet Hakan, hangi illerde hangi kararların uygulanacağını detaylı bir şekilde dile getirdi.

02 Mart 2021 Salı 01:40

Türkiye'nin yeni risk haritasına göre alınan esneme kararları kafalarda karışıklığa neden oldu.

Türkiye haritası, Düşük riskli (mavi), Orta riskli (sarı), Yüksek riskli (turuncu), Çok yüksek riskli (kırmızı) olmak üzere 4 farklı renkle bölgelere ayrıldı.

Ahmet Hakan, haritaya bakıp hangi kararların hangi illerde uygulanacağını anlamayanlar için CNN Türk canlı yayınında detaylı bir anlatım yaptı.

Ahmet Hakan, harita üzerinde yeni kararları anlattı #1

Ahmet Hakan, harita üzerinde yeni kararları anlattı #2

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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