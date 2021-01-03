Ahmet Davutoğlu'ndan erken seçim açıklaması

Muhalefet partilerinin görevleri olduğunu söyleyen Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin görevinin de, erken seçimi gündemde tutmak olduğunu belirtti.

AK Parti'den ayrılarak 1 yıl önce Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kasım ayındaki kongre ile mayıs ayından sonra yapılacak herhangi bir seçime girme hakkı kazanan Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın sorularını yanıtladı.

"2021’de bir seçim öngörüyor musunuz?"sorusuna da yanıt veren Davutoğlu, muhalefet partileri olarak görevlerinin bulunduğunu, Gelecek Partisi'nin görevinin de erken seçimi gündeme getirmek olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı;

ERKEN SEÇİM İSTEMEK GÖREVİMİZ

Böyle bir dönemde seçim psikolojik olarak kaçınılmazdır. Virüs örneği verirsek entübe edilmiş, nefes almakta zorlanan hastayı buradan çıkaracak yegane ilaç seçimdir. Bizim yapacağımız erken seçimi gündemde tutmaktır. Bu konuda baskı yapmak, toplumsal talebi bu noktada şekillendirmek ve ülkenin en kısa sürede seçime gitmesinin alt yapısını oluşturmaktır. Muhalefetin, hepimizin görevi.

2021'DE ERKEN SEÇİM OLMASI MUHTEMELDİR

2021’de erken seçim muhtemeldir. 2. yarısında daha yüksek ihtimaldir. Ama bu Türkiye’nin genel gidişatında Cumhur İttifakı’nin iç dengeleri kadar muhalefetin doğru seçenekleri halkın önüne koymasına da bağlı.