Ağrı’da yolcu otobüsü 2 kamyonla çarpıştı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen 2 kamyonla çarpıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kazaya ilişkin 7 vatandaşımızın yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Ağrı'nın Tutak ilçesinde, facia niteliğinde bir kaza yaşandı.
34 EG 1164 plakalı Van Yolu yolcu otobüsünün, Patnos istikametinden Tutak istikametine rampa aşağı seyir halindeyken freni patladı.
Freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen 2 kamyona süratli bir şekilde çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ve 2 kamyon alev aldı.
Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
7 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı saatlerde Ankara'da düzenlenen program esnasında Ağrı'daki kazaya ilişkin bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aktardığına göre 7 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Yaşamını yitirenlerin yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 2'si ağır 11 yaralının olduğunu duyurdu.
İtfaiye ekipleri çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsü ve tankeri söndürdü.
İlk görüntüler geldi
Jandarma ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Tutak'taki kazadan sonra bölgeden ilk fotoğraflar da geldi.
Görüntülerde, otobüsün alev alev yandığı görüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ağrı'daki kazaya ilişkin açıklama yaptı.
Hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Bakan Bozdağ, "Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır." ifadelerini kullandı.