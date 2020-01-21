Ağrı’da Jandarma Ekipleri, DereYatağına Gizlenmiş 26 bin 400 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirdi. 19 Ocak 2020 tarihinde Ağrı Doğubayazıt'ın Üzengili köyü bölgesinde dere yatağına gizlenmiş vaziyette 2 bin 640 karton (26 bin 400 paket ) bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli şahıs ile ilgili adli işlemlere başlanılmıştır DETAYLAR HABERDE..

Ağrı’da Jandarma Ekipleri, Kaçak Sigara Ele Geçirdi

Ağrı’da Jandarma Ekipleri, DereYatağına Gizlenmiş 26 bin 400 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirdi. 19 Ocak 2020 tarihinde Ağrı Doğubayazıt'ın Üzengili köyü bölgesinde dere yatağına gizlenmiş vaziyette 2 bin 640 karton (26 bin 400 paket ) bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli şahıs ile ilgili adli işlemlere başlanılmıştır DETAYLAR HABERDE..

Ağrı İlimizde güvenlik güçlerimiz büyük bir operasyona imza attı, Jandarma ekipleri, Ağrı ilimizde dere yatağına saklanmış 26 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Ağrı Valiliğimizden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen başarılı operasyon ile ve istihbari çalışmalar sonucunda 19 Ocak 2020 tarihinde Ağrı Doğubayazıt'ın Üzengili köyü bölgesinde dere yatağına gizlenmiş vaziyette 2 bin 640 karton (26 bin 400 paket ) bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir. Kaçakcılık olayıyla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli şahıs ile ilgili adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.

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