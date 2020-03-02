Ağrı'da Gümrük Aracına Son dakika Roketli Saldırı ! Şehit ve Yaralılar var

Ağrı'da Gümrük Aracına Son dakika roketli saldırı Yapıldı Şehit ve Yaralılar var

Arama tarama yapan askerlerin yakınında patlama

Bugün gerçekleşen olay esnasında Bomba imha ekipleri ile mayın arama ekiplerinin boş tarlada tarama faaliyeti yürüttüğü o anda , 2 ATAK helikopter ise teröristlerin varolduğu tesbit edilmiş olan bölgeyi yoğun ateş altına aldılar bu kalleş saldırı esnasında . Bölgede arazi yi tarayan yapan asker, teröristlerce araziye evvelden oraya koyulmuş patlayıcının infilak etmesi sonucu yara almıştır

Ticaret Bakanımız, Sosyal medya hesabından, "Bugün sabah vakitlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi götüren servis aracına düzenlenen hain saldırı sonucu bir çalışanımız şehit olmuştur.Saldırıya büyük tepki göstererek sözlerine şunları ekledi, şehidimize rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum." diyerek mesajını iletti

Bir personelin şehit edildiği saldırı ardından hava destekli operasyon uyarlandı. 3 terörist de güçlü ekibimiz sayesinde etkisiz hale getirildi.

BAKAN SOYLU: ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR

Soylu, Twitter hesabından bir açıklama gerçekleştirdi yaşanan olaya dair Bugun sabah saatlerinde 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini götüren zırhlı araca kalleş saldırı yapılmış ve şehidimiz olmuştur bu alanda çatışmalar devam ediyor

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