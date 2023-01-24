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Ağrı'da askeri araç şarampole devrildi: 2 şehit

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 asker, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu. Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ağrı'da askeri araç şarampole devrildi: 2 şehit
Kamusaati
Kamusaati
24 Ocak 2023 Salı 14:59

Ağrı'da, Türkiye-İran sınır hattında bulunan Güvenlik Duvarı civarında arama ve tarama faaliyeti gerçekleştiren askeri araç buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.

2 ASKER ŞEHİT OLDU

Meydana gelen kazada ağır yaralanan 2 asker Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Askerler hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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