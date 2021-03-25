Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar

Naci Ağbal 20 Mart Cumartesi gece yarısı ani bir kararla Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alındı ve yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. Merkez'deki bu değişim sonrası piyasalar bu haftaya hızlı başladı. Asya piyasalarında 8,48'i gören dolar, yurt içi piyasaların açılmasıyla 8 liranın hemen altında dengelendi. Vatandaşlar ise yükselişi fırsat bilip yoğun bir şekilde ellerindeki dövizi TL'ye çevirdi. Cuma günü 7,20'ler seviyesinden dolar alıp pazartesi günü satanlar büyük kar yaptı.

PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ 1,1 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ ALINDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalardaki yabancı para mevduat değişimini günlük olarak açıklıyor. Buna göre, gerçek kişilerin bankalardaki yabancı para mevduatı, 18-19 Mart dönemini kapsayan iki günde toplamda 842 milyon dolar arttı. Artış, 18 Mart Perşembe günü 505 milyon dolar, 19 Mart Cuma günü 337 milyon dolar oldu. Söz konusu iki günde bankalardaki toplam yabancı para mevduat ise 1 milyar 103 milyon dolar arttı.

Yine BDDK verilerine göre, 12-19 Mart haftasında bankalardaki yabancı para mevduatların toplamı 2,7 milyar dolar arttı. Bu artışların ne kadarının yurt içi yerleşikler kaynaklı olduğu, ne kadarının euro/dolar paritesi ve altın fiyatları kaynaklı olduğunu BDDK'nın günlük verilerinden görmek mümkün değil.

DOLAR ASYA PİYASALARINDA 8,48'İ GÖRDÜ

19 Mart Cuma günü 7,20'lere kadar gerileyen dolar/TL kuru, Naci Ağbal'ın görevden alınması sonrasında 21 Mart Pazar gecesi Asya piyasalarında 8,48'e kadar yükselmişti. Kur, pazartesi gündüz saatlerinde ise 8'in altına gerilemişti. Pazartesi günü ise vatandaşlar yoğun bir döviz satışı gerçekleştirdi.

8,1 MİLYAR DOLAR SATILDI

22 Mart Pazartesi günü bankalardaki yabancı para mevduatlar, toplamda 8,1 milyar dolar azaldı. Azalışın 6,6 milyar dolarlık kısmı, gerçek kişilerin yabancı para mevduatlarındaki azalıştan kaynaklandı. Kalan yaklaşık 1,5 milyar dolarlık azalış da kurumların hesaplarında görüldü.

BDDK günlük bülten verilerinde yabancı para mevduatların dolar, euro ve altın kırılımına dair detaylar ile yurt içi ve yurt dışı yerleşik alt verileri bulunmuyor.